嚴過第一城？校巴停乙明邨遭鎖車　網民批有人都照鎖：鎖上癮？

沙田第一城及乙明邨鎖車隊聞名全港，近日又有「新傑作」！有網民上載一段影片，顯示乙明邨鎖車隊今次竟然向校巴「埋手」，當時司機都在車廂內，因而引起熱議，不少人都揶揄「鎖車係咪會上癮」，認為如果校巴當時正在等學生上車，被鎖車實在無辜，「不嬲有人唔鎖，唔知發咩癲」。



影片顯示一部校巴正停在乙明邨街的校門外，有穿着反光衣的鎖車隊人員上前，並在右邊前轆落鎖。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該網民在facebook群組上載有關片段，顯示一部校巴正停在乙明邨街的校門外，有穿着反光衣的鎖車隊人員上前，並在右邊前轆落鎖，另一名職員則舉起電話似乎在拍攝車輛情況。其後該職員走到車頭跟坐在駕駛座上的司機理論。翻查資料顯示，事發的乙明邨街，為房協管理範圍的私家路，毗鄰有2所學校。

影片引起網上熱議，網民對鎖車隊的做法感驚訝，「校巴有人都照鎖」、「校巴都鎖係咪真係咁有必要？」、「呢檔嘢衰過第一城」、「有人喺車都唔會通知你就照鎖呀，咁同搶有乜分別呀」，亦有人指如果因鎖車已阻礙學生乘搭，理應去投訴，揶揄「遲啲會見到大涌橋路有學童上落」。有網民則估計校巴當時已「落客」，但沒有及時開車離開才被鎖上。

有網民就批評他們無差別鎖車，「鎖到上晒腦」、「單車，手推車，BB車小心啦」、「遲啲就嚟有全港公開鎖車鬥快比賽，到時日日係街搵車嚟鎖做練習」。