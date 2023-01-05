學歷歧視丨老闆要求效法大學生狂加班　打工仔揭陰謀　網民勸辭職

年資較多、薪金較低，但工作量卻比別的同事多，無論多大方也難免感到不悅！近日有打工仔發文，指自己是銜接學士課程畢業，在公司做了2年，至早前有正牌大學畢業生加入，薪金不但比他多1000元，工作量更少一半，還要事主幫助處理工作。由於事主公司「加班補水無上限」，所以該名畢業生每日坐到晚上10點才離開，而他完成工作便準時放工，沒料數個月後，老闆竟開聲要求他學習該大學生的勤力，令他相當無奈。



近日就有打工仔發文指公司加班補水無上限，所以有新來的畢業生每日坐到晚上10點才離開，而自己因完成工作便準時走，幾個月後卻被老闆要求他學習該大學生的勤力。（《我們與惡的距離》劇照）

該打工仔在FB奴工處討論區以「大學生都有分正牌同無牌？」為題發帖，指自己是Top-up Degree（銜接學士課程）畢業，在公司做了2年。今年老闆新請了1位正牌大學的畢業生，對方為老闆於大學講座認識的學生，甫入職薪金已比樓主高1000元，工作量卻少一半，做完自己工作還要樓主幫忙「執手尾」。

由於公司有「加班補水無上限」的制度，老闆奉行多勞多得原則，因此該名醒目大學生每日坐到10點才離開，而樓主則因為早完成所有工作便準時下班。沒想到幾個月後，他突被老闆叫入房「照肺」，原因竟然是希望他學習該名大學生「勤力工作」。

有網民認為樓主不應幫畢業生，要讓他自己完成自己工作，便真的能加班到10點，「唔好幫佢執手尾，俾機會新人真係加班到10點」。（《我的ID是江南美人》劇照）

帖文引來網民討論，不少人勸樓主有能力的話應盡快辭職，不應繼續留在該公司，「學歷差別又好，對方識刷鞋又好，無論咩原因，被大細超一定走」、「覺得自己有料而不公平對待就走」、「你學歷都唔差，仲多佢2年經驗，大把公司請，仲跟個失明人士搵食，走人啦」、「有能者跳船之」。

有人則認為樓主不應替大學生「執手尾」，反應讓對方自己完成工作，「唔好幫佢執手尾，畀機會新人真係加班到10點」、「知人善用好緊要，呢啲老闆注定冇運行」。有網民更分享類似經歷，「學歷歧視一定有，舊公司個老細真係因為有同事科大畢業而多提拔、機會優先，睇開啲或者乾脆轉工」、「前幾年我公司有同事每日加班2小時，但返工時間有一半都係打機，結果我俾人照肺話點解我無加班」。