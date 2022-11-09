港人到訪大阪市場　遭日本客1句話批太嘈吵　港男嘲又出醜引激辯

「香港人又醜到日本啦！」自從「0+3」入境檢疫安排推出後，很多港人都急不及待到外地旅遊，有網民在社交平台分享指，在大阪一個市場用餐時，遇到有其他港人在高談闊論，當他們離去後即被本地人向餐廳員工投訴「太嘈」，樓主因而感到羞愧，「費事俾佢哋知道我同佢哋一樣係香港人」。



港男到訪大阪木津市場，遇見有港人在店舖中高談闊論，待他們用餐完畢離開後，店內的日本客人對員工投訴「彼らはうるさいです（他們很吵）」。（Facebook圖片）

該網民在facebook有關日本旅行的群組發文，指昨日（8日）到大阪木津市場吃海鮮丼，排在他前面的港人在店舖中高談闊論，待他們用餐完畢離開後，店內的日本客人對員工投訴「彼らはうるさいです（他們很吵）」。樓主表示他聽見這句話立即微微點頭，並安靜地繼續用餐，「費事俾佢哋知道我同佢哋一樣係香港人」，又感嘆說「香港人又醜到日本喇」。

日本自6月份開始容許旅客入境。（資料圖片）

帖文被轉載至連登討論區並引起熱議，有網民直言港人一向嘈吵，「平時喺香港嘅餐廳巴士小巴，已經好嘈」、「幾個阿姐嘈到成個超市都聽到」；但亦有人認為日本人要求過高，「係咪得日本人先會喺街市話人嘈？」、「連大眾食堂都唔嘈得？」。有網民就批評樓主踩低自己人以建立優越感，「識聽兩句日文就覺得自己比香港人高級，人哋仲要唔係同你講點乜嘢頭？」、「咁睇唔過眼咪提下靜啲，呢啲懶優越嘅X頭」。