阿媽旅行孝順女自願幫手煮飯　遭老竇1句狠批好委屈　網民咁建議

家庭主婦要打理好家頭細務和煮好每日三餐真的不簡單！近日就有女生發文，指母親每餐也預備3餸1湯，最近因為去旅行，晚飯交由她負責。她大嘆收工買餸已經很累，誰知煮完爸爸和妹妹卻嫌三嫌四，爸爸更曾狠批：「攞去餵豬，豬都唔會食！」樓主頓感心淡，認為辛勞過後家人卻不領情，又直言更明白平日媽媽煮飯的辛苦。



有女生發文指最近因為媽媽去旅行，需要負責每晚晚餐，大嘆收工買餸已經很累，誰知煮完爸爸和妹妹卻嫌三嫌四。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

該女生在香港討論區以「好心煮飯仲要俾人嫌三嫌四嘅感覺真係唔好受」為題發帖，指母親一向負責準備每日三餐，基本上每餐都有3餸1湯。最近因為媽媽去旅行，準備晚餐的重任交予她，大嘆收工買餸已經很累，誰知煮完爸爸和妹妹還要嫌三嫌四，又說不想吃又說煮得不夠味，令她突然明白媽媽平日的辛勞。

樓主直言，自己願意下廚已付出很多，批評爸爸及妹妹不願動手還要求多多，「真係煮畀佢哋食已經好好，仲要咁多要求，又唔肯自己煮」。而爸爸甚至曾狠批「攞去餵豬，豬都唔會食！」，令她大受打擊，不忿指餸菜味道正常，反指爸爸的批評非常過份。對於爸爸及妹妹提議叫外賣解決晚餐，樓主更感心淡，坦言自己是為家人身體著想才願意下廚，「出面嘅嘢食咁多味精，喺屋企自己煮健康啲，又平啲，點都好過叫外賣啦」。

樓主直言，自己願意下廚已付出很多，批評爸爸及妹妹不願動手還要求多多。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民都認為，家人說話過份又諸多聲氣，不如直接叫外賣，「咁辛苦自己做咩，叫外賣算啦」、「通常懶人叫佢自己諗自己做，最後佢哋唔敢再多聲氣」、「咁講嘢好過份，你唔好再煮，等佢哋伸個頭出窗口食風」、「咁就咪鬼煮，食兩餸飯」、「吃力不討好」。

有人則建議樓主與家人各有各煮或者向媽媽請教，「我哋係自己煮自己那碟，餸都係各有各買，唔會煮畀家人吃，因每人口味都唔同」、「你有兩個選擇，1.拜阿媽做師傅，2.以後打死都唔煮」、「知道阿媽平時嘅辛苦後，平時就要多幫阿媽手減輕下！」。