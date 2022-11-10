稱的士司機拒找$500兼停車不停錶　乘客公審1句反被網民瘋狂恥笑

坐的士前要看一看自己銀包！有網民昨晚（11月9日）發文大呻坐的士不快經歷，指司機不單「停車唔停錶」跳多2下，更拒絕找續500元紙鈔，批評對方是「行內垃圾」。司機明言據法例可不找續500元，但該網民批評20年前的士司機都不會找，而現在吃快餐店都要80、90元，拒找續並不合理，最終幾乎嘈到報警下，司機拿出八達通機收費。不過，網民幾乎一面倒支持司機，認為法例的確有列明可以不找續500元，「咁20年後都有呢條例嘛」，而且咪錶跳多2下就要發文公審，實在太小氣。



有網民發文批評的士司機停車後未馬上停錶，「跳多2下」，更拒絕找續500元紙幣。（fb群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

樓主在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，大吐坐的士不快經歷。他說周二（11月8日）晚上坐的士，到達目的地後司機「停車唔停錶，這個行內垃圾，跳多了2下」，令最終車費變為113元。樓主拿出500元，司機竟說無法找續，更明言「根據法例可以不找$500」。

樓主怒斥20年前的的士司機已經會說這句拒找續，但「現在大家樂晚餐都$80、$90」，吵到要報警的地步。樓主要求使用Payme，司機才「死死地氣」拿出八達通機，批評對方「態度寸到爆，唔想開車就唔好做」。

未料帖文被網民不停恥笑，「咁20年後都有呢條例嘛，你又冇本事修例，你錯」、「好好重新做人啦，呢20年係入面坐你都辛苦啦」，又提醒500元找續問題，「門邊黃紙有寫」，上車前應先問司機能否找續。即使報警，「警察嚟到都係叫你去唱錢」、「個個客都畀500，司機做找換店」。

另有網民認為樓主太小氣，「跳多兩下都衝出嚟發帖，真係小家」，而且八達通收費機也不是的士標準配置，司機已幫手解決收費問題，「問司機有冇PayMe都戇XX」。但有網民替樓主抱不平，指現時有些司機是刻意「有錢唔找」，而且「停咗車跳多兩下都幾耐下」。有人提醒樓主，「（喺）呢個仇的谷都俾人圍Ｘ，取暖失敗了，del po吧」。

據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機為給予乘客找續，必須攜帶不少於100元的港幣紙鈔及硬幣，即不少於10元面額鈔票或2元面額以上硬幣達90元及1元或以下面額硬幣10元。的士司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。到達目的地但司機未馬上停錶的問題，規例第49條列明，的士司機每當租用已終止，須迅速將的士計程錶撥回非記錄位置。

的士司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。（示意圖／資料圖片）

另外運輸署發出的《香港的士服務指引》，的士車費找續指引部份提及，司機可要求乘客用500元或1000元面額外的紙幣及硬幣支付車費；乘客如隨身只有500元或1000元以上面額，應在租用的士前，詢問的士司機能否找續。

司機可在獲得乘客同意下，前往指定目的地以外地方，讓乘客找換零錢支付車費，但乘客有責任支付該額外行程車費。的士司機應盡量滿足乘客找續要求，如遇找續困難，司機和乘客應以互諒互讓態度，共同尋求解決方法。

（綜合）