最強外傭！吊扇起火掉落　外傭徒手接住滅火救全家　僱主激讚英雄

請了好外傭不但能幫忙打理家頭細務、減輕壓力，甚至「救埋身家性命財產」！有僱主日前發文，表示家中電器突然起火，外傭處變不驚，先保護僱主的孩子，安頓好孩童後又奮不顧身折返屋內，徒手接着燃燒掉落的吊扇然後滅火，整套救火動作一氣呵成！僱主感激不已，直言「姐姐救我全家」。



有僱主在網上表示家中吊扇突然起火，外傭先將小孩疏散到後樓梯，再折返屋內滅火。當燃燒的吊扇跌下來時，外傭更徒手接着。（「表揚好姐姐開心分享區」FB圖片）

該名僱主在Facebook專頁「表揚好姐姐開心分享區」發文，稱其家中的吊扇突然起火，外傭見此情形，臨危不亂，先將僱主的小孩疏散到後樓梯，然後折返屋內移開雜物，阻止火勢蔓延。從圖片可見，吊扇閃着熊熊火光，狀甚嚇人。而當燃燒的吊扇跌下來時，外傭更徒手接着，然後放到走廊再以濕毛巾撲滅火焰。

僱主指萬幸的是外傭經檢查毫髮未損，「她無受傷，雙手毫無損傷或水泡，感恩」，又表示自己當時不在場，而是事後翻查閉路電視片段才知道事件經過，直言「自問自己做唔到」。她又在帖文中大讚外傭「成功救我全家」，又以英文表達「我的英雄！你太棒了！（My hero! You are super awesome!）」。她續指早前才認為外傭「無樣叻」，但卻在最需要時挺身而出，「危難見真情」，現時能衷心感到「她真心愛我哋」，又在帖文中問「點先可以頒獎英勇勳章畀姐姐」。

帖文引來網民熱議，不少人都大讚外傭英勇無比，表示「姐姐唔止勇敢！仲要臨危不亂，真係好難得」、「姐姐好勇敢，一個救全屋」、「真係好堅！」，有人就笑問「姐姐喺鄉下係消防員嚟㗎？」。亦有人覺得樓主請了個「好姐姐」，不但是救命恩人，也是捨命相救的「家人」，建議樓主要好好嘉獎外傭，「要畀封大利市讚賞佢，萬一燒咗屋企其他嘢，都唔止幾千蚊！」、「真係要獎Bonus，真正救晒身家生命財產」、「要加人工啦」。