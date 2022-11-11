公屋鼠患｜屯門蝴蝶邨百塊老鼠膠板陣　街坊質疑成效：咁多都無中

【鼠患／公屋】早前網傳屯門蝴蝶邨淪為「米奇樂園」影片，逾30隻老鼠光天化日下亂竄打架震驚網民。近日有街坊就發現，邨內公園花槽放置過百塊老鼠膠板佈陣，場面狀觀，不過有網民質疑成效，「咁多塊都無塊中」。《香港01》正向房署查詢。



片段顯示屯門蝴蝶邨公園的花槽內，沿着圍欄佈滿大量老鼠膠板，驟眼看應超過100塊。（FB「屯門友」影片截圖）

Facebook專頁「屯門友」日前上載一段街坊提供的片段，顯示屯門蝴蝶邨公園的花槽內，沿着圍欄佈滿大量老鼠膠板，驟眼看應超過100塊。街坊相信是因早前蝴蝶邨鼠患問題被大肆報道後，政府即派人處理，「希望有改善」，又指「起碼肯做，盡力」。

惟不少街坊都質疑「老鼠膠板陣」成效，認為老鼠聰明得很未必會「中招」，即使放置後仍在附近地方見到鼠蹤，「100%冇用，就算捉都係捉到啲細隻嘅」、「今晚m記對面都仲有幾隻走嚟走去」、「咁樣搞無用，只有可能黐埋雀仔」，又批評是治標不治本，「蝴蝶邨地方咁污糟，處理下先啦」、「捉咗餵嘢食嗰啲人先啦，度度都有人餵白鴿同埋其他動物」。

有街坊在Telegram群組上載影片，清楚拍到現場有超過30隻老鼠。（「屯碼牛牛」Telegram影片截圖）

上月一段影片在網絡上流傳，顯示屯門蝴蝶邨蝶心樓對開空地，在光天化日竟驚見超過30隻老鼠傾巢而出，公然亂竄，更有老鼠追逐扭打，場面驚人。據了解，有政府部門關注事件，即派外判清潔工人到場進行清潔。