多咗個細佬！老竇1原因接私生子回家　阿仔崩潰阿媽反應竟然係咁

突然被告知多個同父異母的兄弟姊妹，相信很難從容面對吧？早前就有網民發文指父親昔日曾出軌，小三更已懷孕，但因自己當時仍年幼，所以沒有印象。當年母親知道事件後很傷心，父親則指與小三已沒感情，更給對方一筆錢讓她墮胎。詎料小三原來把孩子誕下，最近因身體欠佳，擔憂去世後兒子隻身一人，於是帶他和父親相認。父親心軟更將私生子接回家。樓主面對突如其來的弟弟覺得很尷尬，寧願加班都不願回家，更煩惱應否和對方培養感情。而樓主媽媽的反應更令人驚訝，「阿媽比我想像中大方，對個私生子都幾好」，帖文引起熱議。



早前就有網民發文指父親昔日曾出軌，小三更已懷孕及把孩子誕下，最近因身體欠佳，擔憂去世後兒子隻身一人，於是帶他和父親相認。父親心軟更將私生子接回家。（《夫妻的世界》劇照）

該網民在香港討論區以「如果你突然多咗個兄弟姊妹？」為題發帖，指自己已經20多歲，父親卻突然坦白原來早年曾經出軌，更與另1個女人育有私生子。更令他震撼的是，原來母親一早知道事件，不過當年他和姐姐還年幼，所以才沒有印象。

樓主指，當年揭發事件時小三已懷孕，母親感到很傷心。父親為挽救婚姻向母親道歉，「佢話同個女人係冇感情，聽講嗰時仲畀咗筆錢，叫咗個女人落咗個仔佢」。沒想到外遇對象原來沒有墮胎，最近因為身體不好，不想自己去世後兒子「無人無物」，便帶他和父親相認。

父親因心軟便把私生子接回家，「仲話佢以後就係我細佬，要我哋好好對佢」。面對突如其來的弟弟，以及曾被小三差點拆散家庭的現實，樓主直言「日日喺屋企見到佢都覺得好尷尬」，甚至寧願在公司加班都不願回家。

有網民認為弟弟都是受害者，更建議樓主「當去大學住宿舍， 識多個同房室友」。（《極樂宿舍》劇照）

有網民指弟弟其實都是受害者，一切也由樓主父親當年的錯造成，認為如果對方為人沒大問題，不妨當多個朋友，「你細佬都係受害者，一出生就無老竇」、「睇下夾唔夾到，始終都係有血緣，多個親人多個照應」、「父母的事真不應拖你們下水，不舒服就說不舒服，沒必要口是心非」、「當去大學住宿舍， 識多個同房室友」、「如果私生子係正正常常，無古惑嘢，你都唔需要老尷迴避，大方點當多個朋友」、「當普通朋友咁看待」。

不過亦有人質疑，弟弟的身份以及突然出現是否有陰謀，更勸樓主要是不滿不如搬走，「忽然間走個細佬出嚟？你有無同佢滴血認親先？」、「電視劇呢啲仔返嚟就係為咗報仇」、「咁電視情節」、「多一個兄弟姊妹到時分身家又分少咗」、「唔滿意阿爸嘅決定其實可搬走」。

不過，樓主坦言要搬走都不容易，對於有網民關注其媽媽的情況，樓主稱其媽媽反而較他想像中大方，「對個私生子都幾好」。