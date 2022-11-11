雙11名叫「丨丨」請食霸王餐　台男符合免費條件　姐姐名字更驚人

「雙11」購物節不只電商有優惠，餐廳也推活動，台灣爭鮮迴轉壽司推出雙11優惠，來客只要名字有一個「丨」（編按：根據「粵音資料集叢」，粵音讀gwan2或kwan2）字，用餐打5折，名字有兩個「丨」字則全桌免費，本來以為這個字很冷僻，應該不會有人用，結果竟然有人本名就叫「丨丨」，完全符合免費條件。



去年3月台灣壽司郎推出名字有「鮭魚」二字就可以整單免費活動，掀起全台「鮭魚之亂」，有331個人改名「鮭魚」。如今台灣爭鮮推出類似「丨丨」活動，原本以為又會掀起改名熱潮，但網友似乎興趣缺缺。網友挖出有人本名就叫「丨丨」，他不用改名，就能享受全桌免費吃壽司優惠。

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綜藝節目《小明星大跟班》去年4月有一集節目，主題是「除了鮭魚還有更扯的？這種名字竟然真的有人取？」，當時有位叫做「蘇丨丨」來賓現身說法，他說父親是按照出生月份替他取名，他出生預產期剛好是在11月，父親翻字典後就替他取名「蘇丨丨」。

因為老爸用月份取名法，蘇先生的姊姊6月6日出生，所以叫作「蘇六六」。蘇先生分享趣事，自己曾在網咖遇到當地警察臨檢，他拿出證件，警察問他「丨」要怎麼念？他回答「滾」，差點當場以為在罵警察被帶走，笑翻眾人。

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