北海道三文魚急速暴增至50萬隻塞爆河 末日級奇景連專家都嚇親
撰文：聯合新聞網
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三文魚最知名的特性之一，莫過於會逆流而上，到河川上游處產卵。近來在日本北海道，則發生明顯比過往還要更多的三文魚回流，使得整條河川裡擠得滿滿都是三文魚的奇景，連專家都感到相當震驚。
根據日本媒體「朝日電視台」報導，北海道千歲市的河川近來出現大量逆流返鄉的三文魚，數量估計超過50萬隻。由於歷年來同時期的三文魚數量，大概落在20萬隻左右，因此像現在這樣塞滿整條河川的三文魚群，當地居民還是第一次見到。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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千歲水族館館長菊池基弘認為，過去北海道經常被講三文魚很少，但今年七月開始觀測到有三文魚出現之後，數量就不斷在增加。從十月開始，每天的魚群量都像現在這麼驚人。由於數量實在太多了，連他都感受到衝擊。推測應該是三年前春天的海水溫度較低，有利於小魚的生存，演變成現在大量成年三文魚出現的狀況。
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雖然三文魚是餐桌上常見的食材，不過菊池提醒，三文魚在產卵之前的兩個月會停止吃飼料，造成體脂肪下降味道變差。因此通常可食用的三文魚，不會選用在河川捕捉的。另外在北海道，河裡釣三文魚也屬於違法行為。
不過今年北海道附近海域的三文魚產量，比起去年增加到1.6倍。然而受到近年捕魚狀況不佳的影響，暫時還無法期待魚價下降。
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