好人好事｜的士司機抱行動不便長者落車　網民大讚：好人一世平安

給的士司機1個讚！有駕駛者日前於網上發文表揚熱心的士司機，他上載1段12秒車cam影片，稱駕駛期間見到有名綠的司機「公主抱」1名行動不便的長者乘客下車，善舉引來網民大讚「值得表揚！」。



有駕駛者於網上發文表揚，駕駛期間見到有名綠的司機「公主抱」1名行動不便的長者乘客下車。（fb專頁「HongKong CarCam」影片截圖）

該名駕駛者投稿至fb專頁「HongKong CarCam」，影片見到有輛綠的停泊在路邊，車尾放了1輛輪椅，隨着片主駛近綠的，清楚看到有穿灰色上衣的男子於後座扶着穿深紅色上衣的乘客下車，隨後以「公主抱」方式抱起乘客。當時兩人身旁站着穿白色上衣的瘦削女子，估計是行動不便乘客的家人，司機或許擔心她不夠力抱起而主動協助。之後片主駛過的士，未拍到後續情況，不過相信司機是想將乘客抱到輪椅上。

帖文寫道，「對事不對人，唔係個個的士司機都唔好，起碼片入面個個做咗好事」，又讚賞「好人一世平安」。

網民留言猜測行動不便的乘客是名長者，又指出「個人感覺，綠的普遍比紅的好」、「實會有好司機，尤其自己都有老人家要照顧，同理心份外強」、「實有好人，實有壞人，遇到好嘅讚賞感謝，遇到衰嘅爆硬佢」。

有網民則猜測司機與乘客相識，「留名睇係咪屋企人，正常人應該唔會敢咁樣抱老人家/坐輪椅，而且白色衫嗰個有掂戴帽嗰個條腰，唔似係唔相識」、「多數係屋企人，司機亦唔建議幫手抱起，沒有受過訓練，病人和自己也很容易受傷，這些情況應該用非緊急救護車接送」。也有網民討論「公主抱」男子是否的士司機，有人就說「係司機抱佢㗎，因為司機位無人的」。