鄰居蹭WiFi用！男怒改密碼　隔天見「心酸紙條」悉真相羞愧即改回

WiFi突然變慢，原來是加了「洋蔥」的催淚故事。內地內蒙古呼和浩特一名男子，近日發現家中的WiFi網絡被人「蹭網」偷用，於是改了WiFi密碼，詎料之後男子收到鄰居的一張字條，才發現事件真相，頓感後侮，決定把WiFi密碼改回讓鄰居使用。



（示意圖，Compare Fibre／Unsplash）

綜合內地媒體報道，該付姓男子近日發現家中WiFi網絡被人偷用，遂更改密碼，沒想到隔天回家卻看到鄰居小朋友寫的紙條，才知悉「偷用」網絡的真相。

根據網傳圖片，紙條寫上「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課。我爸爸媽媽都去當支（志）願者了，家裏沒安網線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少。謝謝叔叔」。

看過紙條後，付男感到心酸後悔，無地自容，於是決定把密碼改回讓小朋友使用，同時還買了一箱牛奶連同雞蛋及紙條都放回小朋友家，寫上回覆「密碼還是以前的。對不起，叔叔祝你學業有成」。

看過紙條後，付男感到心酸後悔，無地自容，於是決定把密碼改回讓小朋友使用。（網上圖片）

事件引來網民熱議，不少人直指「看了很感動很心酸」。但也有網民認為男子改密碼做法沒錯，「蹭網合理是吧？」、「有些過頭了，跟幫忙一樣，幫你是情分，不幫是本分」、「為什麼要無地自容？自己家的網給別人蹭，不是義務好吧」、「孩子想蹭網，打個招呼，把情況說明一下，我想大多數人都不會拒絕。但如果招呼都不打，男子又不知道那邊蹭網的是什麼人，當然要改密碼了」、「改密碼的行為根本不需要感到慚愧，反倒是這個孩子的做法值得商榷」。

另有網民指出，早前網絡已流傳相似故事，懷疑事件是付男自導自演「博流量」。翻查資料，今年9月尾10月初，網絡熱傳有男子因家裏被陌生人「蹭網」，於是改了WiFi密碼，之後便收到1張紙條及1袋雞蛋，內容同樣是小朋友要上網課。不過當時的事件未有提到男子如何應對。