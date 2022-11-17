嘩！女主播網戀10多名男粉騙財　真身曝光全網崩潰：估計100公斤

網上情緣騙案時有發生，為保障自己勿輕信陌生人！廣東中山網絡語音美女主播「小伊」近日被踢爆同時與10多名男粉絲網戀，以沒錢看病和交房租等虛假理由誘導對方轉賬，她更被揭真身是份量十足的胖妹，涉盜用小學同學微信朋友圈的照片，打造美女人設。事件引起熱議，網民崩潰大呼「反差太大，保守估計體重有200斤（100公斤）」、「騙人不會心痛嗎？我以為胖女孩能比較沒心機，看來不是」、「最慘的是小學同學，倒了八輩子霉」。



廣東中山網絡語音美女主播「小伊」近日被踢爆同時與10多名男粉絲網戀，以沒錢看病和交房租等虛假理由誘導對方轉賬，她更被揭真身是名胖妹。（「星視頻」微博影片截圖）

據《星視頻》報道，「小伊」是名網絡語音主播，「聲優、話癆（形容人說話很嘮叨）」是其特色，加上頭像是名美女，吸引了不少男粉絲追隨。其間，她與10多名男粉絲建立網戀關係，以沒錢看病和交房租等虛假理由誘導對方轉賬及刷禮物，但從沒見面。為維繫愛情，其中1名男友阿強（化名）刷了4.5萬人民幣（約5萬港元）禮物送給「小伊」。

其後「小伊」被踢爆一腳踏10多船，引來警方調查網上情緣騙案，「小伊」到案時坦言阿強於網上平台給的錢中有近3萬人民幣（約3.3萬港元）到手。「小伊」更被揭是名胖妹，涉盜用小學同學微信朋友圈的照片，打造美女人設。

「小伊」承認自己犯下詐騙罪，帶有悔意地告誡「希望大家不要沉迷於網絡，我們這種網絡主播都是通過隱藏自己的真實樣貌、身分，冒用他人的照片、動態來打造自己美麗漂亮的人設，讓對方認為跟他交往的是1個美女，這樣對方才會心甘情願的給我們刷禮物、轉賬。現實生活中，我們是不會去跟對方見面交友的，只是為了得到對方的錢」。警方提醒，網絡交友需謹慎，切勿隨便轉賑匯款。

網民表示，「哈哈，太逗了。讓你們貪財好色！色字頭上一把刀！」、「慶幸吧，好歹是個女的，很多這種騙人的，背後都是男的用變聲器」、「還是那句話，現實中都沒有美女看得上你，網上更沒有可能」、「我佩服那種不見面就轉錢的人」、「不要強調胖瘦，反正是個騙子！」、「眼見為實，耳聽為虛，我還是相信這句話的」。

（星視頻）