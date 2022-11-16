公屋200呎單位無獨立房　猶豫「外傭瞓廳可以嗎」　勞工條例咁講

公屋太細可否請外傭？有網民發帖指，近日欲聘請外傭，但所住公屋單位僅200多呎，未能提供獨立房間，因而求問「工人瞓廳可以嗎？」。有網民指未有獨立房提供沒有觸犯法例，但相信相對難聘請，又建議可開闢一個位置作私人空間，而且事前要溝通得好。



有住在公屋的網民在親子王國討論區發文，指家中有需要聘請外傭，但單位只得200多呎沒有獨立房間，因而求問是否可行。（資料圖片）

該住在公屋的網民在親子王國討論區發文，指家中有需要聘請外傭，但單位只得200多呎，因而求問是否可行，「工人訓廳可以嗎？會唔會難請啲？」，並補充指打算在客廳設置床架再加簾，希望讓她感覺有私人空間。

網民直言沒有獨立房確實較難聘請，有人則建議樓主，盡可能在客廳間一個位置給工人姐姐當房間，或她跟同性別人士同房。亦有網民認為，最重要是在聘請時清楚說明讓外傭知道情況。

按照勞工處「標準僱傭合約」附錄的「住宿及家務安排」，僱主應給予外傭合適及有合理私隱的住宿地方。（資料圖片）

根據勞工處「標準僱傭合約」，僱主須為外傭免費提供合適和設有家具的居所。而按照合約附錄的「住宿及家務安排」，僱主應給予外傭合適及有合理私隱的住宿地方。該條文也列出了不適當住宿地方例子，包括安排外傭睡於擺放在走廊而沒有私人空間的臨時牀鋪，或與異性成人／青少年同住一房間。此外，僱主遞交聘用外傭的申請時，須向香港特區政府承諾向外傭提供合適和有合理私隱的住宿地方，並在合約列明向外傭提供的住宿安排（如是否提供獨立的房間或與甚麼家庭成員同住一房間等）。如僱主未能證明會為外傭提供合適和有合理私隱的住宿安排，有關申請可能會被拒絕。