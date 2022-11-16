天降異象？東涌上空驚現「UFO雲」相瘋傳　真身原來係呢樣嘢…

天降異象？網上瘋傳多張相片，見到東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引來網民議論紛紛，笑言「歡迎外星人到訪地球」、「天空之城？」、「時空穿梭門」、「係ufo扮雲」。也有網民指出該「UFO雲」其實是「莢狀雲」，屬於自然天文現象。



網上瘋傳多張相片，見到東涌上空出現激似UFO（不明飛行物體）的雲狀，引起熱議。（Facebook群組「香港風景攝影會」）

有網民在Facebook群組「香港風景攝影會」上載多張相片，留言「呢嚿雲有啲嘢」。相片見到，東涌上空出現一團形狀怪異的雲，呈巨大圓形狀，甚似一艘UFO，配合四周高樓大廈環抱其中，更顯壯觀。

其他網民看過相片都大感驚訝，笑言「天空之城？」、「歡迎外星人到訪地球」、「蟲洞入口」、「時空穿梭門」、「元氣斬」、「通往元宇宙」、「唔好以為扮嚿雲， 我就唔知你係UFO！」、「嘩！ 好似給香港加冕一樣」。

亦有認真網民指出，該「UFO雲」其實是「莢狀雲」，屬於自然天文現象。翻查資料，天文台曾指「莢狀雲」俗稱「飛碟雲」」，形狀像一塊或多塊凸透鏡，輪廓清晰，偶爾會有虹彩出現，成因是當一層較穩定及潮濕空氣遇到山脈被迫抬升後，引起上下起伏波浪，而在波浪中上升的氣流令潮濕空氣變冷，凝結成水點。天文台表示，除了由地形抬升產生，莢狀雲也可出現在無顯著起伏的地形上。

香港01記者正向天文台查詢。