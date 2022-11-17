公屋丨仔移民英國　六旬夫妻交貴租欲刪戶籍搬細單位　網民勸唔好

公屋刪除戶籍是否一定要搬到細單位？有六旬翁在社交平台發文求問，指一家四口現住公屋大單位，須繳交倍半租金，惟兒女已結婚搬離或將會移民英國，欲刪除他們的戶籍，兩夫婦搬往細單位居住，但又怕空間太小，故不知如何處理才好。



六旬翁在社交平台發文求問，指一家四口現住公屋大單位，須繳交倍半租金，惟兒女已結婚搬離或將會移民英國，欲刪除他們的戶籍，兩夫婦搬往細單位居住。（《香港愛情故事》劇照）

該男網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，指一家四口正住在一間約577呎的公屋單位，須繳交倍半租金，即每月7702元。他透露兒子將會移民英國，女兒婚後亦已搬離單位，不會同住，他和太太剛過60歲，遂想刪減戶籍以搬遷至細單位，「但不想改最細，當然租金考慮亦是重要」。

帖文引起網上熱議，有網民贊成樓主刪戶籍轉細單位，「都係睇錢，換細單位 有機會免租或交平租」、「除非你真係好多積蓄可以有排用，個個月咁樣燒7000、8000真係好甘，仲未計日常生活開支，水電煤嚟啲雜費」。

但亦有人認為刪戶籍後就沒有退路，「公屋貴極有限，我就唔會交出嚟，同埋如果仔女有時想返嚟瞓下都闊落啲」、「住公屋交幾貴租都吾會貴得過劏房」、「住得細好壓抑，想清楚負擔多幾多，街坊同社區唔同咗，對長者都好大影響」、「裝修又要錢，搬屋又要錢」。

在長者戶全免租金計劃，所有符合資格的長者戶可選擇調遷至面積合適公屋單位，可享全免租金。（資料圖片）

根據房屋署資料，若因家庭成員遷出、離世、結婚、移民等原因而刪除戶籍，使餘下的家庭成員享有的居住面積超逾既定的編配標準，便成為「寬敞戶」。現時租約條文已規定，倘成為寬敞戶，租戶須遷往房委會認為居住面積符合其家庭人數的公屋單位。不過有殘疾或年屆70歲或以上家庭成員的租戶，會從寬敞戶名單中剔除；而有60至69歲長者成員的寬敞戶則會被安排在寬敞戶調遷名單最後的位置，他們可留居在原住單位，直至家庭情況有變，或根據次序到達調遷階段。

至於長者戶全免租金計劃，所有符合資格的長者戶可選擇調遷至面積合適公屋單位，可享全免租金，住戶須符合下列申請資格：所有家庭成員均年屆70歲或以上；根據標準被界定為寬敞戶、居於一型設計長者住屋或居於無獨立設備的「改建一人單位」；戶籍及居住情況正常；以及並無違反租約上的任何條款。