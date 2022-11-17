私家車違泊遭狂抄牌　車頭變「牛肉乾」放題　隔幾耐可抄一次牌？

抄牌是司機噩夢，如果一次收數張罰單就更是震撼教育。有網民分享一個奇景，顯示西貢北潭涌停車場有私家車被瘋狂抄牌，車頭擋風玻璃夾着多張俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰單，令拍攝者嘲諷車主「你有你抄，我有我繼續拍」。



有網民分享一個奇景，顯示西貢北潭涌停車場有私家車被瘋狂抄牌，車頭擋風玻璃夾着多張俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰單。（FB「馬路的事討論區」圖片）

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上載有關照片，只見一部銀灰色私家車停泊在北潭涌停車場的錶位，車主似乎已有一段時間沒開車，車頭擋風玻璃除了夾着掉落的枯葉，還有不少罰單，驟眼看至少多達9張。

網民笑言「有錢就任性？」，亦有人指停泊郊野地方可能兩三年都無人理會，「化算啦」。網民又猜想司機的去向，「有冇諗過司機係咪有意外？再抄落去都冇用」、「去咗結界未返嚟」。有資深司機則分享指，此處本來沒有停車收費錶，但剛巧近日加設咪錶，「可能連司機自己都唔知加咗個錶，一日抄十張都仲得」。

究竟相隔多久就可以發出第2張罰單？警方於2019年修訂《交通程序手冊》中《定額罰款（交通違例事項）條例》，包括列明如車輛無人看守下違泊或阻塞路道，警員於發出第一張告票後30分鐘，可以發出第二張告票，指引又稱如車輛構成嚴重阻礙，警員應先發告票然後拖走車輛。