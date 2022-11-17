沙田第一城鎖車隊「10秒鎖林寶堅尼」相瘋傳　旁邊性感女反惹關注

沙田第一城鎖車隊又有新話題！網上今日（11月17日）下午廣傳多張相片，指第一城鎖車隊「10秒鎖林寶（林寶堅尼）」，見到相中的林寶堅尼前轆已被鎖上車架，相當利落。相片引來網民熱議，但大部份網民都「錯重點」關注林寶堅尼旁邊站着、疑似車主的性感美女。另有不少網民表示，該林寶堅尼車身印有加密貨幣社群廣告字樣，質疑是在藉鎖車賣廣告，「一睇就知係廣告，專登去俾人鎖」。



第一城鎖車隊遇上林寶堅尼，又有新話題。（Facebook群組「馬路的事討論區」）

網絡多個討論區、Facebook群組下午熱傳多張相片，留言「論效率第一城鎖車隊認第二真係無人敢認第一，不過呢次犀利，10秒鎖林寶」。

從相片見到，桃紅色的林寶堅尼右前轆已鎖了鎖車架，無法動彈，旁邊有一名穿着低胸性感女子在與職員對話，疑似車主。另外一些相則見到女子表情無奈，職員疑似已離開。

事件引來網民熱議，「去都唔好去第一城啦，佢哋架白色麵包車周圍轉，見你一行開即鎖架」、「大商場位鎖硬」。也有大批網民錯重點關注性感女，「此帖必火」、「對唔住，我嚟睇女嘅」、「嘩…掂呀…架車…」。

另有不少眼利網民留意到林寶堅尼車身印上加密貨幣社群廣告字眼，質疑其實是藉鎖車「炒作」賣廣告，「一睇就知係廣告，專登去比人鎖」、「320蚊賣廣告，抵畀」、「擺明廣告啦，係人都知第一城會鎖」。