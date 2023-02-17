得閒上嚟食飯！阿媽1句客套話　家姐男友常黐餐　從不出錢食完走

長輩1句客套話佢當真？有女生在網上發文對姊姊的男友大控訴，稱姊姊早前首次帶男友回家吃飯，母親禮貌上說了句「得閒上嚟食飯，多個人多雙筷啫」，不料對方竟然當真，非常不客氣地經常來家中吃飯，非但其食量不少，而且從來不會付錢或幫手洗碗等，讓樓主感到猶如全家人服侍他一人般。



有女生發文指家姐首次帶男友回家吃飯，母親禮貌上說了句「得閒上黎食飯，多個人多雙筷姐」，對方就真的不客氣常去她家吃飯。（《香港愛情故事》劇照）

該名女子在香港討論區以「家姐男朋友成日上嚟黐飲黐食」為題發帖，指姊姊首次帶男朋友回家吃飯，母親便客氣說「得閒上嚟食飯，多個人多雙筷啫」，本來只是句客套說話，惟對方果真的一點也不客氣，從此經常去樓主家中吃飯。

樓主續稱，此後幾乎餐餐都與姊姊的男友一齊吃飯，雖說多個人多雙筷，但對方食量不少，「飯又添幾碗，佢冇畀過1蚊畀我哋」。樓主表示，她與家人並非要求付錢，但認為男方至少應幫手整理餐桌或洗碗，「好似我哋屋企服侍佢咁，次次淨係個人上啲，食完走」，而每當有生日等特別日子，樓主一家人均會外出吃飯慶祝，而姊姊的男友從請不出錢或買禮物，種種行為比讓樓主非常不滿，希望能讓對方知難而退，不再「黐飲黐食」。

有些大日子如生日，全家都會外出吃飯慶祝，他從不出錢亦沒買禮物，因而感到不滿。《大債時代》劇照

大批網民隨即留言，當中不乏給予樓主的建議，「今日開始餐餐煮少啲，甚至不煮」、「下次叫家姐男友夾錢買餸先好上嚟，話屋企唔係做善堂冇免費餐食！」「每次上來前傳短訊叫佢買半邊燒鵝，日本蜜瓜，次次不同要求，要佢食餐飯都背脊骨落」、「如果你已經有收入，食飯時不經意攞家用出來當面畀阿媽，話而家乜都加價，有責任幫補開支」。

不少人則直斥男方厚面皮，「咁大個人連基本做人處事都未識，帶出街失禮死人」、「有咁嘅男朋友，你家姐將來都唔會幸福」、「度縮咗小小」，惟有人認為對方或許是未來姊夫，對他不能斤斤計較，避免破壞家人終身幸福。