$5000住船屋半夜停電　無冷氣無燈焗到頭痛　客服竟一句冷淡回應

疫情下很多人都愛上Staycation（宅度假），船屋住宿亦是其中一個選擇，不過有女生經歷兩日一夜後卻形容是「不愉快體驗」，不但船上「勁多昆蟲」，更在半夜忽然停電，不能開燈及冷氣，而且客戶服務態度十分冷淡，未有提供協助，最終要自行找方法捱過難受的一晚，直言「5000幾蚊住一晚，換嚟咁差嘅體驗！真心CXS」。



女網民發長文講述上月底與數位女性朋友入住鴨脷洲一間船屋的不愉快體驗。（FB「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

該女網民在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發帖，講述上月底與數位女性朋友入住鴨脷洲一間船屋的不愉快體驗。她表示上船後有工作人員簡介一輪，包括全船不能開超過3部冷氣，「如果唔係會跳掣停電」，臨走前還千叮萬囑「有咩事唔好打俾佢，唔好搵佢…叫我地搵返聯絡開個CS（客服）」。不過為安全起見，事主決定全船只開兩部冷氣，「咁樣實無事啦」。

她指船上衛生情況欠佳，浴室有大隻小強，全船亦有不少昆蟲出沒，但都尚算接受得到，「預咗喺船屋住會有咁嘅情況，出得嚟玩都唔想太介意呢啲嘢，最緊要開心」。

女事主與友人只好打開船門讓海風吹入來，在大廳舖床墊睡覺。（FB「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

惡夢總是在半夜來襲，她們睡到凌晨約3時，突然全船停電，冷氣及燈都未能開啟，「熱醒咗，焗醒咗」，事主即時致電客服但未有接聽，其後只能用WhatsApp聯絡，但反映情況後亦只回覆「好的我知道了，請問你們現在安全嗎？」，稱已通知公司，「希望電力能盡快回復」，又着她們自行找電掣位看看有否跳掣，並表示如擔心安全問題，可乘搭最早凌晨4時的接駁艇離開。

客服未能提供實際幫助下，她們只好打開船門讓海風吹入來，在大廳舖床墊睡覺，「又熱又無燈，我哋就算人有三急想去廁所都唔敢去」，而且海浪聲很大，恐懼感增加，「捱咗呢個鐘，無人瞓得好」，又稱「嗰陣真係合眼不斷念主禱文，好難先捱到天光6點」。直至早上仍然無電，查詢會有否派人上船檢查亦沒有回覆，「我哋買晒啲早餐，都因為無電所以煮唔到嚟食」，最終在11時交船之際卻突然有電力，「我哋真係呆咗！原來係架船唔夠電力儲備無電」，惟客服只回應船上供電不夠陸地穩定。她補充指，其中一名友人停電後開始頭痛，痛到翌日下船亦在痛，「我哋呢個女仔朋友係比較易接觸到鬼，諗返起都好邪」。

事主對於此這次旅程非常後悔，批評船屋公司在處理突發事情上極度差劣，「用體驗香港仔文化做牌頭，收咁貴都算，仲要俾咁差嘅體驗客人」。不過事主其後表示，經一番交涉後，船屋公司最終願意退回三成住宿費。

事主經歷引起網上熱議，網民都表示「住船屋好易中伏」，而且收費昂貴不值，「五千蚊夠我約成班朋友正正經經住間酒店兩日有多了」、「好慘，貼錢買難受」；有人則認為船屋員工大概確實惡劣，「佢個briefing好似已預計會出事，睇嚟似慣犯」、「呢啲case真係要做西客，一係你即刻搵人嚟搞，一係999話有人焗暈搞大佢」。

《香港01》就事件正向船屋公司查詢。