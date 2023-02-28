$80召的士機場返青衣　輪椅客列5要求仲指定車款　原來列黑名單？

要去較偏遠地區或趕時間截不到車時，召車程式就是好幫手。網上流傳召車程式截圖，顯示有乘客要求由機場附近的酒店前往青衣，除提出「一口價」車費80元外，又於訂單中提出至少5個要求，包括接受輪椅乘客上落，指定車款及中途停站等，引來網民熱議。不少網民認為涉事乘客要求多多，卻不願按錶繳付車費，亦有人指涉事乘客疑為「慣犯」，常常召車後卻無故取消，因此早已被司機們列入黑名單。



網上流傳召車程式截圖，顯示有乘客要求由機場附近的酒店前往青衣，除提出「一口價」車費80元外，又於訂單中提出至少5個要求。（fb「青衣街坊吹水會」圖片）

「邊位青衣嘅街坊，搭的士都好似揀老公咁，咁多『擇偶條件』？」有網民近日在facebook群組發文，指有相信居於青衣的街坊以電召的士程式叫車，要求從赤鱲角富豪機場酒店前往青衣涌美老屋村，提出「定食$80」，即毋須按錶收費，全程車費一口價80元。

相關乘客又於訂單中提出多項要求，包括需要直接上落輪椅、中途需要停站、車款須為混能電動車及司機須為非吸煙人士。至於要車時間方面，乘客亦表明急要，要求的士於5分鐘內到達接載，但同時又要對方「不介意等」，指自己或於車輛抵達後10分鐘內上車。

相關召車訂單引來網民及的士司機們討論，不少人認為涉事乘客要求多多卻不願付出，亦有人指涉事乘客疑為「慣犯」，早已被司機們列入黑名單。（《降魔的》劇照）

相關召車訂單引來網民及的士司機們討論，不少人認為涉事乘客要求多多卻不願付出，「急要又要平？又真係抵俾人鬧」、「個柯打咁落一係非搭開的士，一係非定居港嘅人call車」、「咁多要求，出＄800就會有反應」。有網民質疑乘客若急需乘車理應不會要求司機等待10分鐘，「又急要又不介意等，本身呢個人嘅思路有問題」、「簡單啲就係唔可以要佢等，但司機要有耐性等」。

另有網民表示，有相熟司機指涉事乘客早已「惡名昭彰」，「差唔多日日車我個的士叔叔話佢玩嘢，每日都call但係每日等完都唔要架車，明搞事嘅，所以call台都照出但係無司機接嘅」。