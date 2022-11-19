男同事跌M巾場面尷尬！日日帶住背後原因窩心　網民勁讚：好體貼

不少男士都會抗拒為另一半買女性用品，願意為女友隨身帶備衞生巾的絕對是「稀有物種」！近日就有女網民發帖分享，指公司一名男同事不小心從袋中「跌咗塊M巾出嚟」。當時場面非常尷尬，但對方解釋指是因為女朋友經期不定時，所以「慣咗會幫佢隨身袋幾塊」，令不少網民都大讚這名男同事溫柔體貼。而一眾男士亦議論紛紛，有人認為「日常用品點解要尷尬」，也有人批評「男人過份遷就和討好女性！」。



近日有女網民發帖分享，指公司一名男同事不小心跌從袋中「跌咗塊M巾出嚟」，場面非常尷尬，但對方解釋指是因為女朋友經期不定時，所以「慣咗會幫佢隨身袋幾塊」，令不少網民都大讚這名男同事溫柔體貼。（《少女情懷總是M》劇照）

該網民於討論區上以「男同事個袋跌左呢樣野出嚟」為題發文，指有天上班時遇到一個不太熟悉的男同事，對方打開袋時不小心「跌咗塊M巾出嚟」。當時場面尷尬，樓主表情十分驚訝，該男同事見狀即連忙解釋，指因為女朋友經期不定時，「所以慣左會幫佢隨身袋幾塊（衞生巾）」。

樓主一聽便對男同事大為改觀，表示「身邊啲男人好抗拒呢啲女性衛生用品，包括我阿爸同男朋友」、「唔係因為要賭錢覺得唔老泥，而係佢哋覺得畀人見到會好尷尬」，而這名男同事竟然會為女朋友隨身帶備衞生巾，「雖然平時覺得呢個男同事好嚴肅又唔講野，但係估唔到原來佢有咁warm嘅一面。樓主更似乎有些許「沉船」，「如果我唔係有男朋友嘅話，我都有啲想追佢」。

不少網民都有同感，「好男友」、「呢個男朋友唔錯」、「夠哂體貼」、「人哋嘅男朋友永遠都係咁好」。

近日有女網民發帖分享，指公司一名男同事不小心跌從袋中「跌咗塊M巾出嚟」，場面非常尷尬，但對方解釋指是因為女朋友經期不定時，所以「慣咗會幫佢隨身袋幾塊」，令不少網民都大讚這名男同事溫柔體貼。（《少女情懷總是M》劇照）

一眾男士亦對此議論紛紛，有人認為「日常用品點解要尷尬」、「我都成日幫屋企人買」、「替女朋友買衛生巾，好正常呀！」、「幫人買都試過，人哋唔舒服有乜問題」、「如果我有女朋友都會幫佢袋」。但也有男士表示，「男人過份遷就和討好女性，就會喪失剛強男子氣概！」。