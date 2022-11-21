公屋贏家｜網民熱議「公屋設計」　列這點完勝私樓：已經係完美！

【公屋贏家】私樓竟然都比不上公屋？有港男在討論區發文指，他走訪過無數私樓及公屋，「不得不承認」公屋有1點完勝私樓，就是走廊設計，「私樓啲走廊密不透風，反之公屋走廊又大，又有通風，去親都好舒服」，又認為「負評」的人都是不願意面對現實的人。帖文引來激辯，有網民認同公屋走廊設計的確比私樓好，但亦有網民表示，遇着下雨天公屋走廊會被雨水弄濕，「跣到x街」。



有港男指，他走訪過無數私樓及公屋，「不得不承認」公屋有1點完勝私樓，就是走廊設計。（資料圖片）

該港男於連登討論區以「去過無數私樓走廊 不得不承認公屋完勝」，指負責送貨的他，走訪過無數私樓及公屋，發現公屋走廊設計比私樓好，「私樓啲走廊密不透風，我送親貨等個客開門／落貨都焗到想嘔。但反之公屋走廊又大，又有通風，去親都好舒服」。

帖文引來網民爭議，有網民讚同樓主說法，「公屋啲走廊又闊又光猛」、「象山邨、華富邨呢啲，通風又涼爽」、「我都係做送貨，有冇師兄講下點解私樓走廊冇活窗」、「依家新樓（私樓）通常都冇，好唔習慣，感覺差好遠」。

也有網民認為走廊通風未必一定好，而且私樓走廊亦有優點。（資料圖片）

惟也有網民認為走廊通風未必一定好，而且私樓走廊亦有優點，「雖然通風係好，但落雨嗰陣成個走廊地下都係雨水，然後啲人行過之後成地黑色鞋印，仲要跣到X街」、「多數私樓出𨋢行去自己個單位步程頂多10秒，條走廊又唔會好似公屋咁成日有人企喺度煲煙或者拎住罐啤酒吹水」。

不過樓主回應負評時認為，「負評嘅人都係不願面對」，強調公屋走廊「已經係完美」，「私樓淨係等多陣lift都想死，到入咗lift又逼又窄一樣係焗」。