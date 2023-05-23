30歲仔遭阿媽嚴管　要報行蹤兼講同行者姓名電話　1舉動嚇呆全網

這位母親的行徑，已經完全超出直升機家長的範疇！早前女生發文指男性朋友快將30歲，但仍被母親嚴格管束，和朋友外出時要報備行蹤，更誇張是要附上同行朋友的姓名和電話號碼，然後致電問對方是否約了兒子，而更離譜的是，外出當日竟要跟兒子視像通話，確認他沒有說謊。樓主質疑到庭是擔心兒子安全還是不信任兒子？無奈稱有時不想跟對方外出，「因為唔想佢阿媽打畀我」。網民都被該名母親的管教行為嚇倒，紛紛稱自己絕對不能忍受，直指「有陣時呢啲阿媽真係會累死仔自己個仔」。



有女生發文指有男性朋友快將30歲，仍被母親嚴格管束，和朋友外出都要事事報備，更要附同行朋友的姓名和電話號碼。（《刑偵日記》劇照）

該女生在香港討論區以「點解咁大個人出街都要畀父母管咁嚴？」為題發帖，指其男性朋友快將30歲，但仍被母親非常嚴格地管束，例如會過問他跟朋友去哪裏、跟誰去、什麼時候去和回家等等，所有事都要跟母親交代。樓主認為交代一句都不是問題，但對方外出時，每次都要向媽媽交代同行朋友的姓名和電話號碼，因擔心有緊急事情時無法聯絡。

當友人的母親拿到朋友電話後，還會打電話問別人是否約了其兒子外出，提醒他們小心點，不要太晚回家。到外出當日，該母親還跟兒子視像通話（video call），確認兒子是否沒有說謊。樓主質疑做到這種程度其實是純粹擔心兒子安全還是不信任兒子？該名朋友都這麼大了，真的有需要管得這麼嚴格？樓主坦言「有時候都唔想同朋友一齊出街，因為唔想佢阿媽打畀我」。

樓主質疑做到這種程度其實是純粹擔心兒子安全還是不信任兒子？真的有需要管得這麼嚴格？（《媽寶兄弟》劇照）

大部份網民都批評該母親管得太嚴，將來或許會影響兒子待人處事的能力，「祝佢未來新抱好運，依啲呀媽當正自己個仔係自己一部分」、「呢種阿媽好變態」、「有能力搬出去，咪唔使講咁多嘢囉」，「媽媽唔想放手」、「有陣時呢啲阿媽真係會累死仔自己個仔，搞到佢將來難同其他人相處」；有人則揶揄，「唔算嚴，都無要求一齊去」。

有人則認為要珍惜有母親管的時候，因為不是必然，「30歲仲有老媽管真係福氣，要珍惜」、「出門前要攬攬，因為每一次告別，可能就是永別」、「可能佢記錄唔好」。

有網民則分享朋友忍受不住控制狂媽媽管束而大發雷霆，「我朋友阿媽又係咁，個仔22歲仲要成日打電話問個仔係邊到，有一次我朋友發佢脾氣，『唔信就算啦！』之後Cut線」。