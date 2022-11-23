淘寶中伏退貨攻略｜先要做1件事　網民再教路：千祈唔好㩒呢個制

雙11結束後，不少淘寶買家已經陸續收到貨物並沉醉在開箱喜悅中，然而就算再努力地貨比三家，亦很可能貨不對辦。近日不少網民就在社交平台上大呻「中伏」，有人買木桌收貨時發現是「爛枱」，有人淘泳衣寄來就變了泳帽。部分網民大叫「回水」，有人提議退貨，不少人就好奇在香港申請退貨「難唔難」，想不到「高手盡在留言區」，有達人指出如果已經確認收貨，就要透過「申請售後」進行退貨或退款，那麼又有什麼要注意呢？



有網民曾發文表示透過淘寶買了張木桌，收貨時竟崩潰發現木枱已變「爛枱」，非常失望。（「淘寶開心share」FB圖片）

有網民早前在Facebook發文指透過淘寶買了張木桌，然而收貨時卻發現木枱已經變成「爛枱」，向賣家申請賠償不果。不少人就勸樓主申請退貨，而留言區中亦有人表示「退貨好難」、「唔知點先可以退貨」，而有經驗的網民就提醒退貨有2種情況：

1、如果貨物是透過集運商運到香港，已集運倉亦已經收到貨物，但買家此時尚未支付集運商物流費用，就可以在訂單中直接選擇將商品退回給賣家，而運費就由買家自己承擔。

2、如果已經向集運商支付物流費用，那無論貨品是否已發出，買家都只能等收到包裹，再聯絡賣家申請退貨，然後再透過物流集運商將商品退回，而運費就要與賣家商量由誰負責。

如果是貨品本身出現問題或者賣家發錯貨，退貨一般都會受理，但就必須要提供證明。（《潮拜購物狂》劇照）

有網民亦留言「教路」，如果收貨才發現問題，買家首要做的是「同店主即時聯絡」，如果是貨品本身出現問題或者賣家發錯貨，「一般都會受理，但就必須要提供證明」。例如，如果貨品出現問題就「全方位紀錄」，「影晒360度，即係例如你個盒有事就影晒6面」、「佢會叫你畀相佢睇，記得氹氹轉咁影」。

而從淘寶官方網站所示，如果買家在完成交易後對貨品有異議，可以利用「申請售後」進行維權，但要留意，申請必須在交易成功的15日內提出。如果賣家拒絕退款申請，買家可以選擇「修改退款申請」或者「要求淘寶介入處理」。官網上亦有寫明，由於售後維權只有1次機會，撤銷後就無法再次提出，因此如果未與賣家協商好，千萬不要選擇「撤銷」，否則就失去追究權。

如果不幸遇上店家「唔睬人」，可以直接請官方介入，實施投訴。（《奶酪陷阱》劇照）

有熟手網民就表示如果不幸遇上店家「唔睬人」，可以直接請官方介入，一般會安排買家先退貨，如發現退貨要自己承擔運費時，可以保留底單，等退貨完成、交易變成關閉狀態後，再進行投訴了，「投訴成功就能要回運費」、「我試過投訴，退完錢之後仲另外賠錢畀我」。

有不少自稱是「淘寶達人」的網民就指已經有多次退貨經驗，直言「其實退貨唔係想像中咁難，只係手續多，唔使驚」，但就要留意1件事：當賣家同意退貨申請，買家就會有7日時間將商品寄回給賣家，「喺香港嘅買家千祈唔好揀『我要寄件』，因為係畀大陸買家嘅」，由於海外沒有上門取件服務，本地買家要選擇「我已寄出」，再尋找本地物流公司，將商品寄回與賣家磋商好的地址。