世界盃｜阿根廷爆冷輸沙特阿拉伯　打爆電視圖瘋傳盡訴球迷心聲

卡塔爾世界盃第一周賽事陸續舉行，奪冠大熱兼有美斯（Lionel Messi）坐陣的阿根廷在首場分組賽以1比2不敵沙特阿拉伯，贏方球迷熱烈慶祝，但阿根廷支持者卻大跌眼鏡，有網民於賽事結束後不久上傳照片，稱「放55吋電視」，而照片的電視正播放着該球賽，更有一大片疑似被摔壞的「黑mon」及三原色畫面，讓大批網民爆笑回應，「輸好多啊？」。



樓主上傳照片稱放售55吋大電視，被不少網民猜測賭輸波，憤而摔破電視。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「扮工室Online」上傳照片，並於帖文表示「放55吋電視，有少少雪花同使用痕迹，自帶三原色對比測試功能」，相中則見該部電視正轉播着阿根廷與沙特阿拉伯的小組賽，比數為1比2落後，惟電視的右半部份，卻近乎完全看不到，除了有一大片的全黑畫面外，更出現橫直相間的三原色線條，樓主也直言「完美主義者請繞路」，價高者得，買家需上門自取。

樓主在文中亦意有所指地稱，「亞軍廷（阿根廷）fans減$50」，再配合電視畫面，讓不少網民猜測樓主為阿根廷的忠實球迷，甚或以真金白銀支持球隊，眼見心愛的球隊爆冷輸給被看低一線的沙特阿拉伯，終難忍怒火摔壞電視，紛紛笑言「你買好大啊？電視都掟爛埋」、「唔怪得搞世界杯可以刺激經濟」、「聽日電視機應該幾好賣」、「今晚大把電視掉出嚟我使鬼買你呢個」、「我出$50，我係亞軍廷fans減$50，$0成交」。

▼更多有關沙特阿拉伯對戰阿根廷比賽的圖片▼