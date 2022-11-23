港鐵讓座爭議│港媽抱小孩搭車遭後生女爭位　貼相1句公審反被圍攻

【港鐵／讓座】港鐵關愛座讓座問題常掀爭議，沒想到連普通座位都會引起風波！有港媽在沙田社交群組發文指自己抱住小朋友，卻被後生女搶佔座位，遂不滿貼相公審該後生女，詎料反被網民一面倒「轟炸」，斥責「讓位係人情唔讓係道理，有小朋友唔系大晒」、「又道德綁架，冇位坐就要影人相公審」。最終港媽刪帖，惟網民意猶未盡截圖再瘋傳，笑言「沙田係咁熱情架啦」。



港鐵讓座問題常掀爭議。（資料圖片）

該港媽日前在Facebook群組「沙田之友」發文表示，「我哋抱住小朋友，佢都要同我哋爭位」。從港媽上載的相片見到，事發地點在港鐵車廂內，相中座位坐了3個人，未有其他空位，而鏡頭對準了坐在中間、正看手機的超短褲性感後生女，相信港媽就是不滿被這名後生女「爭位」。

該港媽在Facebook群組「沙田之友」發文公審，反被網民圍攻。（Facebook群組「沙田之友」）

惟港媽公審不成，反被網民一面倒批評，「真係麻X煩，帶個細路就大X晒，生仔攞X咗牌未呀？」、「有畀車資咪得囉」、「讓位係人情唔讓係道理，有小朋友唔係大晒」、「又道德綁架，冇位坐就要影人相公審」、「支持善用揹帶！搭咩車都可以雙手揸住碌柱！幾好唔使同人爭！」、「要坐搭的士搭私家車啦，搭乜鬼港鐵？」。

面對網民群情洶湧，港媽刪帖打算了事，但網民仍意猶未盡截圖瘋傳，揶揄「咁快delete post」、「叫咗你哋輕手啲架啦，邊有人似得你哋咁粒零鐘玩爛啲玩具」、「沙田係咁熱情架啦」。不過也有網民認為不應太過火，「其實你哋班人煩唔煩？X完咪算,，係咁開POST重複X」、「咩都好啦，這件事真的值得反思好多嘢」。