世界盃｜女友貼心送球衣　港男一拆開哭笑不得：應該讚佢定話佢好

另一半為自己送上禮物定會感到貼心吧，但要小心不要「擺烏龍」。近日就有男生發文指女友知道自己會和朋友去看世界盃便特意訂購波衫，但一聽只需400元即擔心她會否被人呃。當女友拿出波衫才知道原來不是假貨，而是並非今屆世界盃的過氣球衣，我都唔知應該話佢好定係嬲佢好」。



有男生發文指女友知道自己會和朋友去看世界盃便特意訂購波衫，拿出波衫才知道原來不是假貨，而是根本並非今屆世界盃的球衣。（《梨泰院Class﻿》劇照）

該男生在香港討論區以「女朋友買咗件波衫送畀我，都唔知應該讚佢定係話佢好」為題發帖，指女朋友知道自己會和朋友去看世界盃，特意訂購波衫並透露只需400元，「之前上網以為要699元還覺得很貴」。樓主本已擔心女友會否被人欺騙，因為先前曾聽聞人賣假貨。

直至女友拿出波衫送給自己，得悉不是假貨才鬆一口氣，但原來那件波衫不是對應今屆世界盃，而是2018年那屆。樓主表示「見到唔係今屆個件，我都唔知應該話佢好定係嬲佢好」，女友說上網看過覺得款式相似才會購買，沒想到最後還是買了舊款。不過樓主坦言，女友記得自己支持隊伍都覺得很貼心，而且沒有問為何世界盃沒有利物浦，現在只有安慰自己說舊款都無所謂，穿新款亦擔憂會弄髒。

女友說上網看過覺得款色好像才會買，不料最後還是買了舊款，不過對於女朋友記得自己支持隊伍都覺得很貼心。（《愛的迫降》劇照）

網民大讚樓主女友貼心，應給予讚賞對方，「你女朋友都算有心，著住去開開心心睇波啦！」、「當然要讚啦」、「多謝人啦」、「真心好Sweet」。

有人則表示有禮物收已經很好，不要太多要求，「有得收好過冇得收呀」、「要求多多，又唔肯畀錢」、「是但啦，邊個會理係唔係今屆，玩氣氛而已」。有人亦笑言「小心女友問你買乜嘢送返俾佢，好可能已經為你選好」、「男朋友唔要咪畀你」、「18年係咩國家？」。