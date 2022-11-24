日日快測！家長幫全家交快測感壓力　發噩夢嚇醒：可唔可以改…

日日快測心很累？有港媽在網上大呻，覺得家人每天都要做快測造成不少壓力，原本以為變成習慣，但日前竟然發噩夢，夢見自己忘交快測紀錄「嚇醒咗」，甚至學校一打電話來，就以為是自己忘了交快測紀錄，很想可以改成每星期一測或二測之類減低壓力。雖有人認同其看法，覺得沒必要日日快測，但有人提出不少解決辦法，例如要將快測放在餐枱上，最好是要培養子女將快測變成刷牙洗臉一樣的習慣。



港媽因為天天幫家人交快測紀錄，試過晚上發噩夢嚇醒，以為自己漏交。（示意圖／Getty Images）

港媽在親子王國討論區發文問「有無人覺得每日快測有小小壓力」，指自己每天要幫一家幾口交快測紀錄，「覺得都慣咗」，但日前居然發噩夢，夢見自己忘記交快測，「嚇醒咗，覺得可能幾大壓力」。她又說，就算平日學校致電，她第一時間會先想起自己是否忘記交快測紀錄，「大家唔好鬧，我好想改一星期一測或二測」。

有網民疑問：「其實真係仲有人日日測咩？」許多網民即回應稱，現時天天上班都要交快測紀錄，拍照然後上傳到公司電腦、公司至今要求隔日做快測，「仲要指定牌子」、星期一至五都會校好鬧鐘做快測，「我屋企人返工返學嘅日子全部自律日日做」。但也有人認同樓主說話，大呻沒必要日日做，「一班分一半，隔日測都OK」。

有家長指，學生哥都要每天上傳快測紀錄，如果忘了後果很麻煩，試過漏報2次，結果要學校致電了解，「我較鬧鐘提自己報畀學校」。更有家長試過忘了在快測紀錄上簽名，學校要求女兒坐在大堂，打電話給她說，「如果家長不回校簽名阿女就坐到放學不准入課室」，之後她每次出門要再三檢查，幸好現時改了用APP申報才沒有這種壓力。

有人教路，如怕忘記快測，除了可放在餐枱當眼位置，也應教導子女謹記自己天天做快測，「試過忘了幾次，學校會打電話問，搞到佢哋好麻煩，後來就變得好上心，成為習慣，再沒有漏做快測」。家長批評有部份人教子女「扮測」，即沒有誠實每天上學前快測，認為是「言傳身教講大話」，「對唔住日日RAT（快測）的小朋友」。

（親子王國）