無名英雄！港男食飯$74付$200免找　元朗食店爆原因暖心網民激讚

好人好事從來不會嫌多！位於天水圍的港式燒臘店「天天燒鵝皇」於facebook發文分享正能量故事，指有一名男顧客吃飯後帳單74元，埋單時卻放下200元說不用找贖，一問下才發現暖心原因──原來他知道坐在鄰桌的學生疑似不夠錢找數，於是他悄悄地替對方支付飯錢。帖文引來網民熱議，大讚該男子是「無名英雄」，「好人一生平安」、「人情味，無價」。



「天天燒鵝皇」於Facebook發文分享正能量故事，指有一名男子吃了74元飯，埋單時卻放下200元說不用找續，一問下才發現暖心原因 。（「天天燒鵝皇」於Facebook專頁）

「天天燒鵝皇」於facebook專頁周四（24日）早上發文分享這宗暖心故事，指「啱啱有位哥哥食咗74蚊飯，擺低咗兩舊水唔找，我問佢咩料？佢話聽到坐佢隔籬班學生哥好似唔夠錢埋單，幫佢哋畀埋」。

從「天天燒鵝皇」上載的照片見到，74元的單據下放了2張100元紙幣，更有上豎起大姆指，相信就是食店員工或老闆「畀like」。

好人好事引來網民大六。（「天天燒鵝皇」於Facebook專頁）

「天天燒鵝皇」隨後表示，隔籬枱的學生哥事後已自己埋單，「佢話佢哋有錢喺身」，故店方決定若「呢位靚仔哥哥」再到來食飯，「我找返錢畀你，兼請你飲啤酒」。

事件引來網民熱論，大讚男子是「無名英雄」，「好人一生平安」、「珍惜年青人，為你感自豪」、「好人有好報」、「人情味，無價」、「真係好人永遠在身邊」、「人間有情」。也有網民認為「學生哥」也值得讚賞，「欣賞學生哥唔貪心！」。