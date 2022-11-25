港女睇世界盃實為睇靚仔加維　網民貼名宿半祼舊照：呢班未夠班！

每逢世界盃都會有「忽然球迷」現身！有男士於討論區上分享，指本身不看球賽的女朋友陪自己追看世界盃，「雖然佢仲係唔識咩嘢係越位，但最少冇問我皇馬幾時踢」，而女友似乎頗有眼光，表示要支持今屆勁旅西班牙，令樓主甚為驚喜。但原來女友只是欣賞「又青春又靚仔」的神童加維，有網民笑指樓主已成「前夫」，另有資深球迷貼出一位意大利名宿全盛時期的半祼「爆肌」照，直指現時「呢班都未夠級數！」



樓主和女朋友觀看E組第二場小組賽西班牙對哥斯達黎加，半場未完女友便成為西班牙國家隊球迷，但原來女友只是想「睇仔」，最欣賞加維「又青春又靚仔」。（Getty Images）

該港男以「女朋友話嚟緊世界盃都要支持西班牙」為題發文，指本身是「鏡粉」的女朋友最近開始陪自己追看世界盃，「之前成日陪佢追鏡，今次佢肯陪我睇下波」，而雖然女友「仲係唔識咩嘢係越位，但最少冇問我皇馬幾時踢」，所以樓主都頗為高興。

日前E組第二場小組賽西班牙對哥斯達黎加，樓主女友似乎甚有眼光，非常看好今屆勁旅西班牙，她半場未完便表示，之後逢有西班牙出場都要提醒她。樓主有點錯愕，「心諗佢做咩做咗fans」，但原來女友只是想「睇仔」，最欣賞加維「又青春又靚仔」，令樓主大為無奈，「果然女人都係唔識睇波」。

網民貼出意大利前國家隊代表簡拿華路早年「爆肌」照片，直言「天外有天，現代呢班都未夠級數！」。（網上圖片）

網民回應極爆笑，「 變咗前度嘅感覺如何」、「靜靜哋睇仔好過佢十萬個為什麼」、「女人唔係睇仔唔通對個波踢嚟踢去有興趣咩」。

另有資深球迷貼出意大利名宿簡拿華路廿年前的半祼「爆肌」照，直言如果樓主女友看到簡拿華路、恩沙基、尼斯達等靚仔球星「全盛時期」的照片，「就知天外有天，現代呢班都未夠級數！」、