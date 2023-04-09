同事放假唔覆電話稱合情合理　打工仔呻拖慢進度：合理但唔合情！

上班族在假日當然想好好休息，收到公事相關的電話和短訊難免不想處理，有打工仔早前在社交平台投稿，表示致電放假的同事想詢問一些簡單事宜，惟對方完全不回覆，導致項目被延誤一周，對方還認為合情合理，樓主批評同事的舉動雖合理，卻不合情，惟其言論引來大批網民回應，認為他沒有將心比己，反問「知唔知咩叫放假？」。



打工仔發文指同事放假完全不會回覆短訊，認為「合理但一啲都唔合情囉」，但網民並不同意。（《短暫的婚姻》劇照）

該名打工仔早前向facebook專頁「奴工處」投稿，表示有同事在放假時完全不會回覆電話，而他只想查詢一些很簡單的跟進事項，結果因為未能聯絡上對方，而令項目延誤一周。樓主續指，事後相關同事表示假日「唔覆機」乃合情合理，但樓主認為「我認同係合理，但咁樣一啲都唔合情囉」。

網民大多批評投稿者「唔識做」，放假居然還問公事，對方不回覆亦正常。（《Start-up》劇照）

許多網民均反斥樓主「唔識做」，竟在同事放假期間詢問公事，不獲回覆亦屬正常，「人哋放緊假係絕對有權唔覆你」、「覆係人情，唔覆係道理」、「知唔知咩叫放假」、「自己做奴咪算，何必拉人落水」、「介唔介意講做邊間，唔想做你同事」、「賣埋身畀你好無」、「卡住咪卡住囉，其實有乜所謂，除非間公司係你開」、「以前我特意出多個電話號碼工作時間先通，其餘時間就唔通，連遺言信箱都唔開」。

有人則指出同事沒有回覆工作便拖延1周，其他員工亦需反省自己的工作效率，「同事放假就搞唔掂，仲要因為佢停滯咗，咁其他員工要檢討」、「好彩你同事唔係辭職，如果唔係成單嘢永遠都完唔到，公司執得啦」。不過，有部分網民指出，投稿人的同事在放假前沒有交接好工作也有部分責任，「佢交接做得唔好，佢上面嗰個有責任喎」。