搭長途的士驚見軚盤前放8部電話　女乘客勁擔心：司機好忙我好驚

搵食艱難，很多的士司機都會留意多個電召車平台，希望能及時接下訂單。有沙田居民在網上發文，指由屯門乘搭的士回家途中，發現駕駛座前的軚盤上放有8部手機，每一部都顯示不同叫車程式，她不禁驚呼「佢（司機）好忙，我好驚」。



女乘客發現的士駕駛座前放有8部手機，每一部都顯示不同叫車程式，她不禁驚呼「佢好忙，我好驚」。（FB「沙田之友」圖片）

該女網民上傳有關照片至facebook群組「沙田之友」，只見司機將多部手提電話放在駕駛座前，畫面顯示各個叫車平台或應用程式，經樓主觀察至少有8部亮着螢幕。樓主補充指坐過很多次電召的士，但今次有8部電話同時開着令她感誇張，而且「車仲好飄」，她笑言「都係唔好因為慳幾十蚊就叫85的（八五折的士）」。

有網民直指「叫85折預咗喎」、「返到屋企要還神」，還要求樓主報平安；亦有人建議樓主禮貌地向司機提出，「妳可以試下問，呢程車介唔介意唔好撳電話，完成咗程車先」；有網民則認為大驚小怪，「見過最高記錄13部」、「好快就嚟成塊擋風玻璃都係手提電話」。

早前有網民在「馬路的事討論區」貼出影片，可見司機在駕駛席前放上9部手機。（網上圖片）

不過此情此景可能好快就不會出現，今年7月，運輸及物流局與運輸署向立法會提交文件，就提升道路安全提出若干修例建議，包括禁止司機於車頭放置多於2部電話或任何流動通訊設備，並限制設備顯示屏的對角長度不可大於18厘米，即約7吋，新例適用於各類車輛司機，並非只針對的士。當局文件透露，稍後會再就新例擬定細節，方向包括研究是否禁止司機在車輛移動時以觸碰方式操作流動通訊設備等。一旦違反規例，當局建議可由警務處發出450元定額罰款通知書；若案情嚴重，則交由法庭處理，最高可判罰款2,000元。