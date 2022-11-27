30歲仲住公屋或租樓是失敗者？港男：月入5萬可過壓測　網民圍攻

不時有人說能入住公屋是「人生贏家」，但有港男於討論區發文直斥「30歲人仲住公屋或者仲租緊樓真係好失敗」，又指摘這些人「都唔知做人為乜」，「唔係誇張，有咩理由去到30幾歲仲未有自己物業？」。帖文引來爭議，大部份網民都認為樓主言論過火，反問「點解一定要買樓？」、「一個人成功，由香港嘅樓定義，咁就真係好失敗」。



有港男於討論區發文直斥「30歲人仲住公屋或者仲租緊樓真係好失敗」，引起爭議。（資料圖片）

該港男於連登討論區以「30歲人仲住公屋或者仲租緊樓真係好失敗（絕對真心）」為題發文，認為買樓是基本，連基本都做不到就是失敗，「廢啲嘅咪搵女朋友／老婆一齊供樓，每個人搵2至3萬，已經有5萬月入可以買舊少少嘅樓……叻啲嘅屋企人贊助少少首期自己一個供，月入5萬已經可以過到壓力測試，一個人供到……再叻啲就自己一手包辦晒，有份專業嘅話，自己慳啲使 + 適當投資，20歲儲到30幾歲冇可能話冇錢」。

樓主重複批評這些30歲仍住公屋及租樓、買不到樓的人，稱買樓沒有很難，「失敗者喺度講到有咁誇得咁誇，講到買樓超難喺度圍爐取暖。平時又洗腳唔抹腳，又要即是（時）行樂，又要冇專業技能，咁失敗都唔知做人為乜」。

樓主指摘這些人「都唔知做人為乜」。（《男人唔可以窮》劇照）

帖文引來爭議，大部份網民都批評樓主言論過分，「講到20到30唔使住，唔使租，又唔使畀家用咁」、「好多人住緊月租10萬8萬豪宅」、「樓主典型窮x心態，跟本冇人care你住緊邊搵幾多錢做緊咩」、「仲未識分咩叫社會階層金字塔，冇一個地方全部窮人，冇一個地方全部富豪」、「上網刷成功感，現實係一個失敗者」。

也有網民反問為何一定要買樓，「一個人成功，由香港嘅樓定義，咁就真係好失敗」、「點解一定要買樓？我鐘意一時住下西貢，一時住下元朗，咁唔通全港九買晒？」、「你覺得喺香港買樓就令人生變好？」、「如果後生嗰班如果又要九成按揭仲要慢慢供即係有排綁住」。樓主回應時強調，「冇人話買樓係一定成功，買樓係基本，基本都做唔到就一定失敗」。