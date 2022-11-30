轉冷1日急跌14°C！天文台料分區跌至僅10°C　一個保暖動作反更凍

【天文台／轉冷／香港氣溫／冷鋒／暖包／羽絨／保暖】天文台表示，一股強烈東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，早上天氣相當清涼。根據天文台九天天氣預報，周三市區氣溫會由周二最高29°C，急跌14°C至最低15°C，周四（12月1日）及周五（12月2日）會進一步跌至最低只有13°C，打鼓嶺更只有10°C，上水、大埔、將軍澳、沙田亦只有12°C，顯示相當寒冷。

天氣將轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。



天氣將轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖）

未來九天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，周四、周五多區最低只有10至12°C！▼▼▼

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未來九天天氣預報：

未來九天天氣預報。（天文台網頁）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈