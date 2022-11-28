狗狗反殺大蛇影片瘋傳！「閃電五連鞭」瘋狂撕咬　大蛇下場極慘烈

大蛇遇上狗狗，下場竟然如此慘烈。台灣前南投縣仁愛鄉長孔文博早前分享影片，其農園、住家被大蛇入侵，幸好愛犬發揮護主本色與大蛇纏鬥，經過狗狗的「閃電五連鞭」加快速撕咬，大蛇最終被「一刀兩截」分成兩截，讓孔文博驚呼「那麼厲害啊你」。影片引來熱議，有網民大讚「真的好棒的狗欸」、「地上最強狗狗」，但也有不少網民認為飼主不應讓狗狗犯險，「避開蛇就好，不要讓狗去與蛇鬥很危險」、「怎麼不把狗帶走，還拍片，傻眼」。



孔文博指出，已飼養愛犬「莉塔」5年，近3年平均每年夏季至少都有3次與大蛇交手紀錄，每次都是完勝。（網上圖片）

據台灣《自由時報》報道，前南投縣仁愛鄉長孔文博的農園有蛇類躲藏，要靠愛犬「莉塔」化險為夷。從影片見到，全身黑色的「莉塔」先不斷對着草叢狂吠示警，與大蛇對峙，後來轉守為攻，一口把大蛇咬出草叢，並快速甩動旋轉「撻地」，恍如「閃電五連鞭」般威力驚人，不一會大蛇已斷開兩截倒地上，「莉塔」則上前檢查以防有詐。

「莉塔」對決大蛇過程逐格睇▼▼▼

從影片見到，全身黑色的「莉塔」先不斷對着草叢狂吠示警，與大蛇對峙。（影片截圖）

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孔文博指出，已飼養「莉塔」5年，近3年平均每年夏季至少都有3次與大蛇交手紀錄，每次都是完勝，他感謝愛犬忠心守護家園。

影片引來網民熱議，有人大讚「真的好棒的狗欸，你家真幸運啊」、「地上最強狗狗」，笑言「那條蛇有點可憐」。但也有不少網民認為飼主不應讓狗狗犯險，「山林原本就是蛇的家，避開蛇就好，不要讓狗去與蛇鬥很危險」、「怎麼不把狗帶走，還拍片，傻眼，不怕被蛇咬到嗎？」、「都是生命，都該被尊重」。