大碼網紅搭飛機　被指太肥要求付$2.3萬轉頭等艙　航空公司咁講…

肥胖就是罪，要遭受不同對待？巴西38歲女網紅朱莉安娜（Juliana Nehme）表示，她早前買了卡達航空公司（Qatar Airways）的機票，惟準備登機時卻被拒絕，原因是「身形太肥」，除非她另加2,480英鎊（約2.3萬港元）購買頭等艙機票。由於朱莉安娜無法支付頭等艙機票的費用，結果滯留原地，她事後憤怒控訴航空公司剝奪其旅行權利。

卡達航空回應指，朱莉安娜被拒絕登機原因，是與她同行的一名親戚沒有提供核酸檢測文件，而且朱莉安娜本人也對機組人員態度不佳，才會要求機場安檢人員處理。



巴西38歲女網紅朱莉安娜（Juliana Nehme）表示，她早前買了卡達航空公司（Qatar Airways）的機票，惟準備登機時卻被拒絕，原因是「身形太肥」。（網上圖片）

綜合外媒報道，朱莉安娜本身是「大尺碼模特兒（plus-size model）」，肥的身形是其特徵，她原定11月22日從黎巴嫩貝魯特機場（Beirut Airport）乘搭卡達航空航班到卡達首都多哈（Doha）轉機回家鄉，惟登機時卻因「太肥」，「不歡迎我登機」，被航空拒絕上機，並要求她另付2,480英鎊（約2.3萬港元）購買頭等艙機票。

朱莉安娜表示，她已支付了3,310英鎊（約3.1萬港元）支付一家人經濟艙機票，包括她個人的784英鎊（約7,312港元）機票，已沒足夠金錢再購買頭等艙機票，無奈地只能與母親滯留在黎巴嫩，同行的姊姊和侄兒則先登機返鄉。

朱莉安娜表示，沒足夠金錢再購買頭等艙機票，無奈地只能與母親滯留在黎巴嫩。（網上圖片）

朱莉安娜事後不忿拍片控訴航空公司，認為自己被剝奪了旅行權利，直指內心非常絕望。影片隨即引起網民關注，要求卡塔爾航空回應及停止歧視肥人。

卡達航空公司回應時解釋，朱莉安娜被拒絕登機是因為與她同行的1名親戚沒有提供核酸檢測文件，而且朱莉安娜對機組人員態度不佳，「由於工作人員和乘客對她的行為極為關注，因此要求機場安檢人員介入處理。卡達航空公司又強調，根據政策，任何乘客如妨礙了其他旅客的座位空間、無法繫好安全帶等，本來就有可能會被要求購買額外座位。

不過，卡達航空公司未回應是否有要求朱莉安娜購買頭等機票等安排。