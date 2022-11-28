網上平台徵收50吋電視機惹熱議　網民啜核回應：我都想徵山頂單位

二手平台有價有市，而徵收免費二手傢俱亦應運而生。近日有網民就在社交平台上徵收二手電器，卻意外引起熱議，皆因樓主徵求的是50吋大電視！不少人都認為樓主實在「太大想頭」，但亦有人認為確有很多人搬屋或移民都不會保留舊電視，化廢為寶未嘗不可，覺得「無咩問題」。



有網民在社交平台上徵收50吋大電視引起熱議。（示意圖，Unsplash@Andres Jasso）

該名網民在facebook專頁「Oh Yes Its Free!!!無人駕駛自助徵送傢俬谷（綠色新企劃）」發文，稱幫家人徵收一部50吋的電視機，又指「如果可以在新界區最理想，因為九龍區運費好高」。面對有人詢問是否一定要50吋時，樓主就回應指「43吋都可以呀！謝謝你支持環保！」。

帖文引來網民熱議，更被截圖轉載至多個專頁，有網民就譏諷地說「我都想徵山頂單位一個」、「徵一個五百呎單位，最好九龍區，過海好貴」，亦有人指出「50吋…幾多家庭屋企都放唔落50吋電視」、「理想是120吋8K FHD，50吋有用住先」、「無論43定50，個廳都應該唔細下話，買唔起咩」。不過有人就認為「響應環保OK啊」、「而家咁多人移民，應該都有唔少電視冇人要，好過變廢物」、「呢排世界盃大把啦～不過都係打爆咗mon嘅」。