外傭身上有「死老鼠味」？僱主1原因不捨她辭職　網民：下個更好

與外傭磨合不是易事，有僱主日前發文，表示她本來打算請外傭照顧幼兒，自己就可以放心工作，然而家中的外傭只工作了約2個月就提出請辭，令她必須重新聘請新外傭。不過當這名僱主分享外傭的生活習慣，包括一個月也不洗一次浴巾、經期時不勤換衛生巾令家中傳出「死老鼠味」等，竟然令大批網民留言「辭得好」，更直言「真係接受唔到」、「仲話湊BB，佢自己都未照顧得掂自己」。



樓主透露目前不用工作，但原意是打算請外傭照顧幼兒，自己就可以復工，沒想到外傭突然請辭，令她大嘆無奈。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名網民在facebook專頁「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱其近日正在面試招聘外傭，旨在聘請前能夠雙方都有所了解，「覺得interview工人好重要」。她表示現時家中的外傭不早前已經提出請辭，所以需要重新聘請一個。該名提出離職的外傭於9月底開始工作，至今不過2個月的時間。該年輕外傭未婚也沒有子女，日常工作主要是負責照顧樓主10個月大的幼兒。

樓主表示家中尚有個3歲的小朋友及長輩，由於長輩會煮飯，而且兩個孩子洗澡都是樓主負責，不用外傭幫忙。不用整理房間、買菜煮飯，亦不需要接送返學，樓主對外傭的唯一要求就是照顧10月大的寶寶，「佢只係做啲簡單嘅家務，小朋友瞓咗教，就係佢休息時間」。

樓主續分享這2個月的點滴，她表示外傭首天工作就已經事事問，「佢第一日嚟問我『係咪可以食屋企所有嘢』，又問咗我一星期點解對上個工人唔做，我答足佢7次」。樓主又提到外傭有不少私人物品也沒有準備，橡筋、指甲鉗等物品都需要樓主買，就連浴巾也是樓主提供，然而她的衛生習慣不算良好，「過咗成個月，佢都唔洗自己條毛巾，我提佢要洗沖涼毛巾，佢就要求我提供兩條沖涼毛巾畀佢」。

外傭多次提及生日臨近，令樓主家人對其反感。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主表示外傭的生日是11月1日，自10月下旬起，外傭就多次提醒她的生日臨近，「全屋已經知道晒佢生日，因為講咗好多次」。她表示家人本已經打算買蛋糕及製作炸雞幫外傭慶生，然而外傭的一舉動就大敗好感，「要屋企人同佢去揭日曆，指住1/11係佢生日，屋企人開始好反感」，而樓主就向家人解釋「講呢啲真係文化差異嚟」。樓主又指「有時嬲係無問過我哋，倒咗幾次湯」，但自問「我哋對佢好包容」。

樓主又表示「有兩日喺屋企聞到啲死老鼠味」，她大感疑惑卻找不到源頭，後來才發現原來是外傭經期卻沒有勤換衛生巾，「最爆係佢話一日換一條M巾」，而原因是沒錢買，於是樓主即時出糧給她，但事與願違，「收完錢話都係唔買，要寄錢返屋企」，最後樓主便提供了一包衛生用品給她。

樓主表示家中有「死老鼠味」，原因是外傭經期沒有勤換衛生巾，於是便提供了一包衛生用品給她。（示意圖，Annika Gordon @Unsplash）

樓主慨嘆「我真係第一次咁無奈」，她表示正在學習如何與外傭相處，「同埋要企佢哋角度去理解」。她透露目前不用工作，但原意是打算請外傭照顧幼兒，自己就可以復工，沒想到外傭突然請辭，令她大嘆「好無助同好無奈」。

帖文引來網民熱議，有人讚樓主對外傭已經很體貼，又建議她下次聘請外傭需留意的地方，「唔好灰心，你已經好好」、「或者試下再請下一個時調返轉，請佢返嚟做家務，小朋友由家人湊返」、「好彩佢唔做，都無咩可惜」、「外傭教識我一樣嘢，就係除咗講工作之外，咩都唔好傾」。

另一邊廂，有人就認為樓主請的外傭太懶，但樓主亦有責任，「搵個冇生育經驗的姐姐湊初生BB，古時點解要搵奶媽，就係奶媽有經驗，直覺上係資源錯配」、「你咩都唔使佢做咪養懶人囉」、「工人嚟到只係過生日，無見佢有咩貢獻。如果係咁，其實請個鐘點嚟就得，起碼唔洗畀毛巾同M巾佢」。