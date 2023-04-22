男生分期買iPhone送女友　女方出軌分手　仍要供款慘被溫提戴綠帽

不論男女要送另一半禮物，選購時都要慎加考慮！台灣有男生曾在討論區發文，稱每逢聖誕節便會想起讓他氣憤的往事，他與前女友交往2年多，本來還視對方是結婚對象，惟2年前的聖誕節，他以分期付款贈送對方1部iPhone 13 Pro，後來竟發現自己被「戴綠帽」，當下提出分手。不過，由於手機仍要繼續供款，如同不斷提醒自己被戴綠帽，因而發帖警世，奉勸他人買禮物給伴侶要謹慎考慮，千萬不要分期付款，也不要送手機，以免感情生變時後悔莫及。



有男生曾發文指曾分12期付款買iPhone13 Pro送給前女友，之後卻發現自己被帶綠帽，唯有提出分手，但仍要繼續為手機付款，十分痛苦。（《社內相親》劇照）

該男生在Dcard討論區發帖，指每逢想起聖誕節便感到格外不快，他解釋說，自己與前女友一起2年多，本來還有結婚打算，故在2年前的聖誕節為對方送上較大的驚喜，當時新一代iPhone正發售，他便分12期付款買下iPhone 13 Pro作為聖誕禮物，順道慶祝交往2周年。不過，直至去年3月，樓主看到前女友的手機短訊後，驚覺女方一早已出軌，自己很長時間被戴綠帽。

樓主當下果斷提分手，並搬離一起租住2年的家，但送出的手機仍要分期付款，到了同年12月才繳清。他在文中慎重地呼籲一眾網民，「奉勸各位要買禮物送男女友的，千萬不要分期買，最好也不要送手機，不然中間發生什麼事很難說」。

樓主曾在聖誕節分12期付款買iPhone13 Pro送給女友當聖誕節禮物，順道慶祝一起2周年，沒料其後發現自己被戴綠帽。（《原本以為只是手機掉了2》劇照）

不少網民看到樓主的經歷後，卻認為買什麼禮物乃自己決定，既然買了就不應該後悔，「所以說買什麼都不要分期，除非是買給自己」、「不懂為什麼男女朋友要送那麼貴的東西」、「自己要買，自己承擔」、「要送就送負擔得起，送完還這麼不甘願不如不要送」；亦有網民則表示送禮對象才是重點，「應該不是送什麼的問題，是選錯人送什麼都一樣會分」。

另外有人分享自身經歷以安慰樓主，並同時引來其他爆笑回應，「我還分期買鑽戒，結果分手現在還再繳啦」、「後會有『期』原來是分期的期」、「比悲傷更悲傷」、「好險你還單身，不然你新女友肯定會吵着要一部手機」、「如果你全現金買現在可能已經走出來，結果分12期你每個月還要被帳單提醒你被綠」。