同事每日午餐都走數　追數時用1招避開　打工仔：飯錢都呃好肉酸

和同事夾份買外賣當然無法計盡一分一毫，但亦不代表可以貪少便宜「走數」。近日就有打工仔發文指常和同事叫外賣，發現有同事欠下多餐飯錢，對方會趁用外賣應用程式下單時等有同事認頭付款才說自己吃什麼，外出買外賣時要求搭單，說稍後給錢卻沒有那回事。向他追數時總以沒現金為藉口，要求用Payme卻只傳送個人連結而不是付錢，因而感到憤怒，斥對方連飯錢都要呃，行徑「好肉酸」。



有打工仔發文指常和同事叫外賣才發現有同事欠下多餐飯錢，對方會趁用外賣應用程式下單時等有同事認頭付款才說自己吃什麼，外出買外賣時又要求搭單，說稍後給錢卻沒有了那回事。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「同事成日話遲啲畀返錢，根本就係一場騙局」為題發帖，指近日較多機會和同事一起叫外賣，為的就是可以爭取時間補眠，但同時發現有位同事欠下多餐飯錢。樓主表示用外賣應用程式下單時，對方會等有同事認頭付款才說自己吃什麼，外出買外賣時會要求搭單，說回公司就付錢，但由上星開始已經沒有付過錢。

樓主續稱對方每餐都吃得不便宜，平均要70元，詢問其他同事才知道對方一直都以這種方式「走數」。當有人向他追收飯錢時，他總會說「無㩒錢無錢喺身，聽日一定還」，因自己不想收現金，只好直接叫對方用Payme過數，誰知他只傳送個人連結卻不是付錢，差點被騙到，因而感嘆如果有經濟困難可以直說，更稱「咁大個人連食飯錢都要呃，真係好肉酸」。

樓主續稱對方每餐都吃得不便宜，平均要＄70，詢問其他同事才知道對方一直都以這種方式「走數」，詢問他關於飯錢時，他總會說：「無㩒錢無錢喺身，聽日一定還」來逃避。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

不少網民都為樓主感到不值，更提出多種方法助「收數」或不再被對方奸計得逞，「下次幫佢假落單，送到嚟佢個份無落單，要睇住你食」、「下次叫外賣就唔好再預佢」、「貼大字報」、「夾錢時當眾講乞衣仔無份」、「我公司有張紅字A4紙：『凡叫外賣，無錢畀就唔好叫！』」、「以後唔好做俾錢嗰個，寧願我欠人，唔好人欠我」。

有人則表示當作教訓，記得下次不要再為對方買單，「追錢係難」、「窮人罪惡，當買個教訓」；亦有人笑言該同事有經濟困難或因近日舉辦得如火如荼世界盃，「依家踢緊世界盃，點俾錢你」、「你同事供緊樓同時又賭波？瞓身德國？」。