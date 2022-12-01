妻提離婚欲帶子女回內地　夫想爭3孩撫養權　網民：驗DNA先

夫妻離婚也許是放過大家，但最受影響的當然是小朋友。近日就有人夫發文指和妻子結婚時對方已有個1歲半女兒，後來和妻子再育有2個兒子。現今妻子提出離婚，並希望安排女兒和小兒子跟自己回內地。樓主補充妻子由結婚到現在都未曾在港工作，加上長時間在內地，因而求問網民自己會否有機會取得全部小朋友的撫養權。



有人夫發文指和妻子結婚時對方已有個1歲半女兒，後來和妻子再育有2個兒子。現今妻子提出離婚，要求女兒和小兒子跟自己回內地居住。（《失憶24小時》劇照）

該人夫在香港討論區以「老婆呢幾日提出離婚..好灰」為題發帖，指妻子是內地人，和對方結婚時她已有個1歲半女兒，婚後亦同住，後來再和妻子育有2名分別6歲和8歲的兒子。現今妻子提出離婚，並想要女兒和小兒子一起搬回內地居住。

樓主指出妻子由結婚到現在都未曾在港工作，她還有2年才能拿到正式身份證，但長時間不在港關係，3個小孩都習慣一起生活，因而求問自己有否機會取得全部小朋友的撫養權。

網民都表示不明為何非親生女的撫養權都要，並勸誡樓主2個兒子都要先驗DNA再作決定，「你攞返兩個仔算啦，人哋生嘅女你攞嚟做乜？」、「個女唔係你生咪跟佢母親，況且個女跟你都唔太方便」、「佢養仲好啦，最緊要同仔女有聯絡」、「驗係咪親生先啦」、「你確定兩個都係你個仔？」。

網民都表示不明為何非親生女的撫養權都要，更勸誡樓主2個兒子都要先驗DNA再作決定，「驗係咪親生先啦」、「你確定兩個都係你個仔？」。（《父子》劇照）

亦有人表示異地婚姻最受影響的一定是小孩，「中港婚姻悲劇，影響埋下一代」、「維繫唔到嘅異地婚姻，最慘就喺啲小朋友，人球咁樣推來推去」；有人則揶揄樓主妻子根本是為身份證才嫁給樓主，「內地人已經拎咗香港身份證，目標完成離婚合理」、「離婚無所謂，最怕佢問你拎贍養費」。

另有留言則認真解答樓主疑慮，「如果你老婆無另結新歡，佢係香港從未做嘢又長時期唔喺香港，你拎返小朋友撫養權機會應該係大，不過又要睇你係咪有份穩定收入嘅工作同你居住環境，性格脾氣等等」。