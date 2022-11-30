公屋｜輪椅人士等半年獲派黃大仙上邨1人單位　1原因無奈拒絕

公屋上樓是不少人期待已久的事，但視察時才發現單位不適合自己確實無奈。有輪椅人士在社交平台發文訴苦，指早前透過「體恤安置」計劃獲派黃大仙上邨一個一人單位，但實地視察後發現單位格局不足輪椅進出，「門口細到入唔到」，只好拒絕。協助他的社工與房署溝通後，竟獲回覆稱「可唔可以自己諗辦法入屋？」，令他更感無奈。



女網民指自己是名輪椅人士，早前透過體恤安置計劃申請公屋，6個月後獲派黃大仙上邨耀善樓一個單位，但因門口太狹窄不便輪椅進出而無奈拒絕。（資料圖片）

該女網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，指自己是名輪椅人士，早前透過體恤安置計劃申請公屋，6個月後獲派黃大仙上邨耀善樓一個單位。她表示，收到配房信時很欣喜，因為該邨配套好，惟實地視察後卻發現是另一回事，「房署竟然畀一人單位嘅我」。

事主指出，單位門口狹窄得連輪椅都推不進去，即使勉強入到屋仍有一個「細到無倫」的玄關位，要轉彎才入到客廳，「前提係一定要有人幫我」，因此只好無奈拒絕。後來社工代她向房署反映有關情況，「講間屋根本入唔到去」，惟房署竟問道「我可唔可以自己諗辦法入屋」，令事主不禁揶揄「你哋話好唔好笑？」。

帖文引起網上熱議，有網民認為只能等下次配房，「一人單位一定唔可以啦，根本入唔到去，起碼要二至三人單位先可以入到輪椅」、「舊樓單人單位係咁，新樓開門直入，廁所輪椅都可以入到，市區新樓可能真係要等」，亦提議事主可再作投訴，「不如你試下鬧下，真係好多時唔鬧唔郁」。不過有人認為市區樓難得，問事主會否考慮其他解決辦法，「會唔會係輪椅買大咗？或者換一部細啲？」、「房署應該會幫你改動門口位置，方便你出入」。

網民大讚黃大仙上邨配套好。（資料圖片 / 陳浩然攝）

根據房委會資料顯示，「體恤安置」是一項特別房屋援助計劃。如個別人士因社會因素及醫療需要有真正迫切及長遠房屋需要，而沒有其他可行方法解決其居住問題，可向社會福利署尋求相關的福利或援助。社署已制訂處理「體恤安置」個案的程序指引，列明處理申請的評審準則和處理程序，協助社署以客觀及專業的方式評估每宗個案的房屋需要。社署會為每宗個案進行評估，並向房屋署推薦「體恤安置」申請。當房屋署接獲有關推薦，在完成一般手續後會盡快進行公屋編配。

另外，房署在編配公屋單位時，會考慮殘疾人士和長期病患者的需要，並提供適當協助。為方便輪椅使用者出入，房屋署會盡量為他們編配有升降機到達的樓層單位。如申請者或其家庭成員為非短暫性輪椅使用者，為照顧他們的特別住屋需要，房署會在正式編配前，預先讓輪椅人士作實地視察，以使其職業治療師或物理治療師可就單位的裝置提供所需改裝的意見。假若職業治療師或物理治療師認為該單位適合輪椅人士居住，而單位的裝置亦可按其建議作改裝，房署會發出配房通知信予申請者辦理入伙手續。假若該單位被認定為不適合輪椅人士居住，是次安排不會視為一次編配，稍後會再安排另一單位給申請者視察。

而居住單位如須改建以切合個別殘疾人士的需要，房署會負擔所涉及的工程費用，改建工程包括：在可行情況下擴闊門口並設置斜道、浴缸改為淋浴間、浴室加設扶手、加高露台地面至與客廳地面一致等。