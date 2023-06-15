打工仔公審同事最後一刻返公司　食完早餐先開工　反遭網民圍攻

準時上班、開工前吃早餐也會被同事看不過眼？有打工仔早前在連登討論區發文，企圖公審同事的行為，指假如公司上班時間是9時正，不解為何總有部分同事「死都要」在最後10分鐘才到達公司，不但要趕忙拍卡，更浪費工作時間去吃早餐，直言「預早半個鐘唔得嘅」。不過，帖文立即引來大批網民反斥樓主多管閒事，「嗰半個鐘你出糧？」



有打工仔發文指不明有些人為何9點正上班，非要等到快遲到才回公司，看不過眼便稱「預早半個鐘唔得嘅」。（《我要準時下班》劇照）

該名打工仔在連登討論區以「點解有啲人咁鐘意返工去到最抆先返到去？」為題發帖，指假設某公司的上班時間為早上9時正，但總有人「就死都要8:50-8:58呢啲時間先到」，在抵達公司後，除了要趕忙拍卡，還要在9時後才慢慢吃早餐，最後花了15分鐘方正式開始工作，不禁直斥「預早半個鐘唔得嘅」。

帖文惹來網民批評，不少人都認為樓主既不是上司又不是老闆，有什麼資格管其他人，「嗰半個鐘你出糧？」、「你係老細定上司? 定係佢做唔晒啲野你要執手尾」。（《歡樂頌》劇照）

帖文一出，樓主公審不成，反而被網民圍攻，不少人直斥他太多管閒事，即然不是老闆，便不應過問其他同事的上班時間，「嗰半個鐘你出糧？」、「預早半個鐘，一年加埋咪蝕好多時間？」、「你係老細定上司? 定係佢做唔晒啲嘢你要執手尾」、「返工講效率」、「打份工老奉要仆心仆命？」、「香港人奴性唔好咁重得唔得？」、「早到老細會出多啲糧畀你咩」。

有人則留言揶揄樓主，笑言「預早一晚係公司瞓唔得嘅」、「預早半個鐘咪唔準時，係早咗啊~唔準時仲以為自己好叻？」。