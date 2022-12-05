經理辭職拒加薪挽留仲咁做　2個月後願減薪求返舊公司遭老闆1句KO

離職時撕破臉面，分分鐘自斷後路。有打工仔日前在網上分享見聞，指部門經理2個月前離職時，除了吹噓新公司千般好萬般好，更連請數天病假，僅在最後上班日出現，令本來多次提出加薪挽留的老闆亦心淡，只好疊埋心水請人。沒想到這位前經理在新公司工作不如意，近日竟找回昔日老闆求職，更希望舊東家為自己解僱新聘請的經理，無恥表現令樓主大罵「自私」，而最终老闆亦1句KO，拒絕了前經理的要求。



樓主在網上發文表示前部門經理近日電聯自己表示有急事要找老闆，透露希望返回舊公司工作。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

該打工仔在專門分享職場事的網站「辦公室日報」投稿，表示近日收到前部門經理的電話，稱有急事要找老闆，希望即日與老闆說上幾句話。由於對方的離職手續及文件早於2個月前離任時已經辦妥，樓主不解他有甚麼急事需要與老闆會晤，前部門經理就表示「我想返嚟做，想親自同老闆傾」。

樓主大感詫異，因為該職位空缺早已請到新人填補，於是實話實說，沒想到對方竟然表示知曉詳情，「有舊同事已經同我講咗，女人嚟㗎嘛，呢啲我知㗎喇」，更「躁返轉頭」，反問樓主「咁佢過咗試用期未吖？三個月都未夠啦！」，樓主不禁心想「你走咗喇喎，乜咁大官威啊」。

當前部門經理反問新同事未過試用期時，樓主在心中反嘲對方「好大官威」。（《九品芝麻官之白面包青天》劇照）

樓主憶述前部門經理「X生」在3個月前表示，有獵頭公司要「撬佢跳槽」，於是便向老闆提出請辭，當時老闆想「多一事不如少一事，提議加薪希望X生可以留低繼續做」，不過遭到拒絕。樓主指不知道老闆與X生的完整對話內容，但對方從老闆房出來後不屑譏諷老闆「傻」，「佢出返嚟嘅時候同我講過幾句說話：『你老闆都傻傻哋，加薪喎！Headhunt搵我去嗰邊福利好，規模又大，寫字樓都係甲級』」，隨後又提出想提前取得推薦信。

樓主續指，其實前部門經理的職位需要2個月辭職通知，但老闆見他心急，於是大發善心允許他1個月通知就可以離任。老闆在那個月內亦多次與前部門經理詳談欲挽留他，畢竟經理級職位再請人也是煩心事，但對方心意已決，更在最後一星期連請4日病假，於最後工作日才返公司處理手續及領取推薦信，如此舉動終令老闆死心。

樓主表示，幸運的是應聘一事相當順利，有很多適合的應徵者，最終公司只用了1星期不到的時間就已經請到1位女經理，而且她能力不俗，工作表現甚佳，老闆亦相當滿意，沒想到近日就發生了前部門經理希望回來工作的事情。樓主見到老闆後如實匯報，表示已向「X生」解釋公司請了人，卻遭反問新經理是否過了試用期。

前經理自願減薪，由6萬減至4萬，希望舊老闆可以讓自己回去工作。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

而老闆就指已經得知此事，原來「X生」新工不似預期，不但工作難度高，同事間不和諧，處處受制肘，職稱更是「名存實亡」，似是被獵頭公司欺騙，「總之就捱唔住已經準備辭職」。老闆又表示「X生」自願減薪，由6萬減至4萬，「仲叫我炒咗嗰個人，畀佢返嚟做」。樓主即時批評「X生」自私，「唔係啩，指揮你炒人𠻹啊？即係佢搵食就冇問題，打爛人哋個飯碗都唔緊要？好自私喎！」。

老闆續指已婉言拒絕「X生」，騙他指首月已經提前讓新經理過試用期，如果解僱她就要賠償2個月通知金即12萬元，「然後X生先至冇再講落去，搭個下台階啫，無謂大家尷尬啦」，之後老闆又囑咐樓主出信通知新經理通過試用期，以免夜長夢多。

樓主大讚老闆靈活，不會拘泥於3個月試用期，又批評前經理「唔知咩心態」，自己在新公司堅持不下去想辭職沒問題，但不應該要求舊東家炒人請自己，坦言「好在佢聽到公司要賠兩個月人工識得自己收皮咋」。

（辦公室日報）