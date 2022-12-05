國際義工日丨NGO偕企業2周內淨灘20次 盼清走1噸垃圾推源頭減廢
今日（5日）是一年一度的國際義工日，非牟利義工配對平台社職（Social Career）聯同兩間關注環境保育的非牟利機構海塑基金會（A Plastic Ocean Foundation）及珍古德協會（香港）（The Jane Goodall Institute (HongKong)），於上月28日起兩星期內舉辦近20次淨灘活動，與企業員工及市民於本地多個海灘收集垃圾，期望清走合共1噸海灘垃圾，同時推廣走塑和源頭減廢的重要。
社職以「保護海洋」為主題舉辦「連接海洋」海岸清潔活動（Connecting the OCEAN），與海塑基金會及珍古德協會（香港）合作，並邀請到Tesla、奧的斯電梯（香港）有限公司及蘭桂坊扶輪社等企業參與，於上月28日至本月10日的兩星期內，在本地多個海灘包括龍鼓灘、下白泥、赤柱、南丫島索罟灣、石澳、布袋澳、小欖海灘、沙灣、龍蝦灣和相思灣等舉行淨灘活動。
淨灘活動除了獲企業員工支持，亦有不少市民及老師帶領學生報名響應，參與義工人數高達250人。社職創辦人兼行政總裁Matthew期望，整個活動能清走接近一噸的海灘垃圾，並向公眾推廣走塑和源頭減廢對保護海洋及可持續發展的重要性，「過去兩年受疫情影響，很多實體和戶外義工活動都要取消，希望透過『連接海洋』海岸清潔活動重新連繫社區，連結公司企業、市民和非牟利機構一齊做義工，藉此提升大眾對環保的意識，關注可持續發展」。
參與淨灘活動的義工林先生表示，日前聯同10名義工於小欖海灘進行清潔，短短數小時內已收集逾90公斤垃圾，慨嘆垃圾數目之多，令他更感受到減廢的重要，「我無想過偏僻海灘都會充斥這麼多垃圾，但最無奈是我們手上的膠樽經已受污染，很難循環再造。換句話說，如果真正想保護海洋，除了清理海灘垃圾和做好回收工作之外，最重要是減廢，而且自己垃圾請自己帶走」。
淨灘活動將於本月10日結束，多場淨灘活動仍需要義工參與，有興趣了解更多詳情或報名，可參閱：http://bit.ly/3gMDtYV