國際義工日丨NGO偕企業2周內淨灘20次　盼清走1噸垃圾推源頭減廢

今日（5日）是一年一度的國際義工日，非牟利義工配對平台社職（Social Career）聯同兩間關注環境保育的非牟利機構海塑基金會（A Plastic Ocean Foundation）及珍古德協會（香港）（The Jane Goodall Institute (HongKong)），於上月28日起兩星期內舉辦近20次淨灘活動，與企業員工及市民於本地多個海灘收集垃圾，期望清走合共1噸海灘垃圾，同時推廣走塑和源頭減廢的重要。



適逢一年一度的國際義工日，非牟利義工配對平台社職聯同兩間關注環境保育的非牟利機構海塑基金會及珍古德協會（香港），於上月28日起兩星期內舉辦近20次淨灘活動，與企業員工及市民於本地多個海灘收集垃圾。（社職提供）

社職以「保護海洋」為主題舉辦「連接海洋」海岸清潔活動（Connecting the OCEAN），與海塑基金會及珍古德協會（香港）合作，並邀請到Tesla、奧的斯電梯（香港）有限公司及蘭桂坊扶輪社等企業參與，於上月28日至本月10日的兩星期內，在本地多個海灘包括龍鼓灘、下白泥、赤柱、南丫島索罟灣、石澳、布袋澳、小欖海灘、沙灣、龍蝦灣和相思灣等舉行淨灘活動。

淨灘活動除了獲企業員工支持，亦有不少市民及老師帶領學生報名響應，參與義工人數高達250人。社職創辦人兼行政總裁Matthew期望，整個活動能清走接近一噸的海灘垃圾，並向公眾推廣走塑和源頭減廢對保護海洋及可持續發展的重要性，「過去兩年受疫情影響，很多實體和戶外義工活動都要取消，希望透過『連接海洋』海岸清潔活動重新連繫社區，連結公司企業、市民和非牟利機構一齊做義工，藉此提升大眾對環保的意識，關注可持續發展」。

參與淨灘活動的義工林先生表示，日前聯同10名義工於小欖海灘進行清潔，短短數小時內已收集逾90公斤垃圾，慨嘆垃圾數目之多，令他更感受到減廢的重要。（社職提供）

參與淨灘活動的義工林先生表示，日前聯同10名義工於小欖海灘進行清潔，短短數小時內已收集逾90公斤垃圾，慨嘆垃圾數目之多，令他更感受到減廢的重要，「我無想過偏僻海灘都會充斥這麼多垃圾，但最無奈是我們手上的膠樽經已受污染，很難循環再造。換句話說，如果真正想保護海洋，除了清理海灘垃圾和做好回收工作之外，最重要是減廢，而且自己垃圾請自己帶走」。

淨灘活動將於本月10日結束，多場淨灘活動仍需要義工參與，有興趣了解更多詳情或報名，可參閱：http://bit.ly/3gMDtYV