珍惜生命│日男Twitter憶少年時欲跳樓尋死　母1舉動救回暖哭萬人

台灣律師呂秋遠日前在facebook專頁發布帖文，訴說1名母親與女兒的故事，談及因女兒拍拖令母女關係緊張，該名母親甚至想與女兒斷絕關係。呂秋遠除了解答該名母親的困惑，亦在文末分享了1個日本小故事，內容極為警世。

該故事源自2018年的1則推特（Twitter）帖文，該名日本網民憶述自己讀高中時曾經歷一段相當難熬日子，試過想要跳樓自殺了結生命，幸而母親及時作出一個舉動拯救，才止住輕生念頭，重拾生存下去的勇氣。短短的帖文感動萬千網民，並引來一陣網絡熱議，許多人都希望向該名母親學習，及時拯救孩子。

呂秋遠分享了日本男網友的親身經歷，來表達母親對子女的愛。（《橫山家之味》劇照）

1名日本男網友於2018年10月在推特發文，分享自己少年時一度想過自殺，並差點付諸實行，「高中時期，我有一段特別痛苦的日子，以至於想要跳樓，當時腳已經跨在13樓的護欄上。那個時候，媽媽察覺了異常，一邊哭一邊從銀包拿出1張『無論什麼願望都可以實現券』給我，那是我在幼兒園的時候所弄的，是那年的母親節送給媽媽的禮物。當時我和媽媽抱在一起痛哭，自那天以後我再也沒想過要自殺」。

這段短短的文字感動不少網民，有些人更浪漫地想像，是成年的男網友穿越了時空，回到正在讀幼稚園的自己身旁，將「無論什麼願望都可以實現券」交到自己手上，是為了拯救年少的自己。

日本男網友在推特發文，分享自己少年時一度想過自殺的經歷，感動萬千網民。（《母子逆緣》劇照）

有網民留言表示，「是過去的自己留下的魔法」、「成年的他坐着時光機來到幼稚園，他交給還是孩子的自己一張紙條：一定要把這個交給媽媽哦，這是會讓未來的你幸福的魔法呢！」、「如果能有一個真正在乎你，真正記掛你的人，哪怕一個，就有了生的渴望」。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288