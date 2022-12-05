驚中招！男子返山東隔離被當「毒物」　老媽扔食物入屋後慌忙逃走

內地近日疫情反彈，多個地區都採取封控隔離措施，而近日瘋傳影片，有男子回山東老家隔離時被老媽當成「毒物」，在窗口將食物扔進屋，引起了熱議。



近日內地有男子回山東老家隔離時，被老媽當成「毒物」，在窗口將食物扔進屋的影片於網上瘋傳。（「小燃視頻」影片截圖）

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「小燃視頻」的影片記錄了媽媽扔食物的爆笑過程。該男子於上周二（11月29日）回到山東老家，並自己1人待在屋子裏隔離，媽媽害怕感染新冠肺炎，看到他就如看到鬼般，全副武裝「投食」。媽媽戴上外科口罩，從窗口扔食物進屋，包子、大白菜都有，然後媽媽就趕忙遛走，男子只能憑本事接着，否則只能吃到掉在地上的髒食物。

有次媽媽更端來一大盤生餃子放在窗邊，卻沒提供煮食鍋，讓男子得物無所用，只能「望餃止餓」；亦有次男子將鐵兜放在窗邊時，媽媽站得遠遠的，貼在牆邊，完全不敢靠近，待男子退回屋內後，媽媽才上前將食物倒進鐵兜。而且媽媽戴上外科口罩還不夠，更會在窗口噴灑消毒噴霧，其後還將裝備升級，改戴N95口罩。

媽媽的誇張行徑讓內地網民笑言，「餵豬都比這待遇好」、「兄弟還不如去方艙，人家好歹態度好點」、「我媽餵狗的動作都比這溫柔」、「冒着生命危險投食」。有人則認為媽媽過度恐慌，「唉，這麼多無知的恐慌的人」。