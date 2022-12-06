街市$68平買1斤花蛤王　煮好發現：全部都臭嘅！　網民估原因係咁

貝殼類海產的鮮甜令人垂涎，然而如果不懂處理或買了壞掉的貝類，就真的會臭到令人哀號連連！有網民日前發文，表示在街市見到平賣68元1斤的花蛤王，見到「好似幾大隻咁」，於是便買下。本以為「買到筍嘢」，沒想到煮完才發現有些已死，而且全部花蛤都發臭。



有街坊表示在仁愛街市買了68元1斤的花蛤王，煮好發現全都是臭的。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

該名網民在facebook專頁「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱其首次去屯門仁愛街市，「見到花蛤王$68斤就買啲試下」。樓主指花蛤王「外表好似幾好」，亦很大隻，沒想到煮完才發現「全部都係臭嘅」。樓主又補充道自己只用鹽水煮了數分鐘，「開咗口嗰啲死咗，冇要到，講緊十幾隻中有三分之一，買嘅時候唔覺」。而從圖片可見，花蛤肉較薄身，大小只佔殼的一半，「肉係好細，個殻就唔算細」。

有網民就把重點放在了花蛤肉的體積上，認為蛤肉太薄身。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

帖文引來網民熱議，有「熟手」網民認為事件並非海鮮檔責任，可能是樓主煮法有問題，沒有把壞掉的花蛤挑揀出來就一起煮，「好少可成斤都臭，懷疑你無分返無開口嘅出嚟一齊煮，咁就實出事」、「洗既時候係要自己檢查，唔關檔口事」、「有一粒臭攞去烚就全部都出事！烚前檢查下好啲」。

不過，有不少網民就把重點放在花蛤肉的體積上，認為蛤肉太薄身及細小，更打趣地嘲諷是「花蛤走肉」、「半肉花蛤」，又有人指出「正路花蛤王個肉橙色好靚仔，好飽滿好厚肉先啱，你呢啲似普通平花甲only」、「當造季節都過咗，而家多數瘦，半肉到」、「咁少肉，攝牙罅都唔夠」。