男友月入$5萬勁孤寒　港女呻：超過5蚊嘢就話貴　將來結婚點算？

拍拖拍到「揸頸就命」般，再深的感情亦可能會消磨殆盡。有港女日前發文大吐苦水，直指月薪5萬的男友不捨得用錢，「佢字典咩都係貴」，但凡物品超過5元就彷彿已是天價，不斷說「貴」，令她深感無奈，不知如何相處下去。



樓主在討論區發文表示男友月入5萬元，但是極不捨得用錢，「行街見到咩都話貴」。（《嘆息橋》劇照）

該名女生在香港討論區以「男朋友超過5蚊嘢就話貴點搞」為題發帖，稱其男友月入5萬元，有正當職業且收入穩定，沒有供樓供車，家庭亦沒有負擔，但是「行街見到咩都話貴」，「幾蚊支嘢飲貴，幾十蚊件衫貴，幾十蚊餐飯貴，行轉超市講足一萬次好貴」、「總之佢想買、我想買嘅咩都係貴」，更直言男友「字典咩都係貴」。

她又表示兩人拍拖的2、3年間，從沒去過旅行，「冇搵下啲咩玩，staycation又冇」；又表示他們一直都是AA制，沒有一餐飯超過200元，「咁多年100蚊位都唔知有冇5次」；另指禮物不超過10件，而且都是500元以下，「都唔知有冇2件超過300蚊」。她又解釋稱有2、3次她遇到喜歡的東西，約莫「一百幾十」，男友曾提出買給她，但她一般都拒絕，因為知道「佢花完錢會痛苦好耐」。樓主坦承「就嚟頂唔順」，直言不敢想像將來結婚怎辦。

有網民認為樓主男友並非節儉，而是「孤寒」，建議樓主分手。（《男人唔可以窮》劇照）

不過，樓主隨後為男友護航，「我覺得佢又唔係孤寒嘅」，更大讚男友為人上進勤奮，無不良嗜好，人品甚佳，「佢其他嘢好好，好關心我」。她曾想與其詳談，但又怕男友覺得自己「市儈睇錢」，強調不是想「唱衰」他，只是不了解他的想法，於是發文求助。

帖文引來網民熱議，不少人高呼「感建分」，紛紛勸樓主分手，「其實睇個男人有幾愛你，真係要睇佢平時點對你加付出」、「對你幾好都好啦，第日結婚生仔樣樣同你咁計真係人都癲，點過人世」、「結咗婚買餐餸每個餸同你計？生咗小朋友仲慘……同埋重點係呢種人性格改唔到亦唔會改」。

有人就指樓主男友並非節儉，而是「孤寒」，更狠批他是「鐵公雞」，「阿女我教精你，慳係應使則使，唔使嗰啲叫庹縮」、「有錢唔使等如張廢紙，好似冇晒人生樂趣」、「去到咁已經走火入魔，男人要胸襟廣闊，男人老狗計埋婆仔數真係好肉酸」。